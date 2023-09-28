TRT World'e "Başarılı Görev" Ödülü

TRT World, ABD propagandasının belgeselini yaptı, Uluslararası Emmy Ödülünü kazandı.



TRT World’ün "Ukrayna Savaş Günlükleri" isimli belgeseli, Uluslararası Emmy Ödülleri ‘Haber ve Güncel Olaylar’ kategorisinde ödüle layık görüldü.



ABD'nin Rusya'yı kuşatma projesinin bir parçası yürütülen Ukrayna kışkırtmasının ele alındığı belgesel de Ukrayna masum gösterildi, Rus ordusunun sivillere uyguladığı sözde saldırılara yer verildi.



Törene katılan TRT Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tanrıverdi, verilen ödülü "gururluyuz ve mutluyuz" sözleriyle yorumladı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'da yaptığı paylaşımla TRT ailesini tebrik etti.



