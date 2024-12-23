Türk medyasında şok devir teslim: Medya devi satıldı

Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’nin de yer aldığı Ciner Yayın Holding, Can Grubu’na devredildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Türk medyasında şok devir teslim: Medya devi satıldı
Yayınlanma:

Türkiye’nin köklü medya kuruluşlarından biri olan Ciner Yayın Holding, yeni bir dönemine giriyor. Park Grubu’nun holdingdeki tüm hisseleri, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri’ni de bünyesinde barındıran Can Grubu’na devredildi.

Habertürk’ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Park Grubu’nun medya yatırımlarını sonlandırma kararı aldığı ve Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin devri için Can Grubu ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.

“GLOBAL LİDERLİK HEDEFİMİZE ODAKLANIYORUZ”

Park Grubu, yaptığı açıklamada “Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.” ifadelerini kullandı. 

Devir işlemleriyle ilgili Can Grubu’ndan yapılan açıklamada, Park Grubu’na işbirliği sürecindeki nezaket ve profesyonel yaklaşımları için teşekkür edildi. Açıklamada, “Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”ifadelerine yer verildi.

2007 yılında kurulan Ciner Yayın Holding, medya sektöründe önemli bir yere sahip. Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyor.

Feribot seferlerinden bazıları yarın iptal!Feribot seferlerinden bazıları yarın iptal!Yurt
habertürk show tv Bloomberg HT
Günün Manşetleri
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
ABD’den bölgeye 1.100 ek asker
Ticaret Bakanlığı’ndan yılbaşında cezalara büyük zam!
24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı
Mersin’de gümrükte rüşvet çarkı
Sahte alkol üreticilerine büyük darbe
Halk otobüsleri küle döndü
23 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Bahçeli yine Öcalan çağrısı yaptı
Hakan Fidan ve Ahmed Şara'dan ilk açıklama
Çok Okunanlar
24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı 24 Aralık’ta kar yağışı beklenen iller açıklandı
Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Kilitli faylar için hazırlıklı olun" Naci Görür İstanbul'u uyardı: "Kilitli faylar için hazırlıklı olun"
Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi uyardı: "Deprem bekliyoruz..." Prof. Dr. Naci Görür o bölgeyi uyardı: "Deprem bekliyoruz..."
ABD’den bölgeye 1.100 ek asker ABD’den bölgeye 1.100 ek asker
Mersin’de gümrükte rüşvet çarkı Mersin’de gümrükte rüşvet çarkı