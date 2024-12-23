Türk medyasında şok devir teslim: Medya devi satıldı

Türkiye’nin köklü medya kuruluşlarından biri olan Ciner Yayın Holding, yeni bir dönemine giriyor. Park Grubu’nun holdingdeki tüm hisseleri, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri’ni de bünyesinde barındıran Can Grubu’na devredildi.

Habertürk’ün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Park Grubu’nun medya yatırımlarını sonlandırma kararı aldığı ve Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin devri için Can Grubu ile sözleşme imzaladığı duyuruldu.

“GLOBAL LİDERLİK HEDEFİMİZE ODAKLANIYORUZ”

Park Grubu, yaptığı açıklamada “Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.” ifadelerini kullandı.

Devir işlemleriyle ilgili Can Grubu’ndan yapılan açıklamada, Park Grubu’na işbirliği sürecindeki nezaket ve profesyonel yaklaşımları için teşekkür edildi. Açıklamada, “Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.”ifadelerine yer verildi.

2007 yılında kurulan Ciner Yayın Holding, medya sektöründe önemli bir yere sahip. Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyor.