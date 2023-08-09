Türkiye'nin en güzel ve yakışıklısı belli oldu! Yapay Zeka bunu da yaptı!

Yapay zeka, son dönemin en popüler konularından biri. Bilim ve teknolojiyi aşarak günlük hayatımızın her alanına yayılan yapay zekaya bu sefer Türkiye'nin en güzeli ve yakışıklısı soruldu! Sizce hangi isimler yapay zeka kriterlerinde bu sıfatlara layık görüldü?

YAPAY ZEKA İLE TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL VE YAKIŞIKLISI

Doğru cevap Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ! Popülerliğini yıllardır kaybetmeyen dillere destan Kıvanç Tatlıtuğ cevabı şaşırtmazken, Hande Erçel cevabı ünlü hanımlar ve hayranları arasında tartışma konusu olabilir diye düşünüyoruz, siz ne diyorsunuz?