Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi! Düğünden ilk kareler

Mesut Enişte karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin, 26 Ağustos 2023 tarihinde Sapanca'da düzenlenen düğün ile İrem Uslu'yla evlendi. Çiftin düğününe aile yakınları katıldı. Eşinin bir an olsun elini bırakmayan Uğur Bilgin'in o anları karelere yansıdı.

UĞUR BİLGİN VE İREM USLU EVLENDİ!

Güzel eşi İrem uslu ise merak konusu olmaya devam etti. Uğur Bilgi, eşiyle olan dansları sosyal medyadan paylaşıldı. Köklü aileden gelen İrem Uslu düğünü Sapanca'da yaptı. Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu'nun yeğeni olan İrem Uslu, beyaz gelinlik içinde adeta kuğu gibi süzüldü.

İŞTE UĞUR BİLGİN'İN DÜĞÜNÜNDEN İLK KARELER

Dikkat çeken bir diğer detay düğünle ilgili çok kare paylaşılmadı. Hayranları sabırsızlıkla beklese de Uğur Bilgin ve İrem Uslu cephesinden paylaşım henüz gelmedi.

Ancak bir video görüntüsündeki kareler sosyal medyaya sızdırıldı. Çift geçtiğimiz ay ani bir sürprizle evlenmişti.

Uğur Bilgin, bunun üzerine tüm hayatını Sapanca'ya taşıdı. Çiftin Sapanca'da görkemli bir evde oturacağı iddia ediliyor.