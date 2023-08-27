Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi! Düğünden ilk kareler

Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin, aylardır sakladığı gizemli nişanlısı İrem Uslu ile evlendi. Merak edilen sorular arasında gizemli eşin nereli olduğu oldu. İşte İrem Uslu'ya dair merak edilenler...

Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi! Düğünden ilk kareler
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi! Düğünden ilk kareler
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Mesut Enişte karakteriyle hafızalara kazınan Uğur Bilgin, 26 Ağustos 2023 tarihinde Sapanca'da düzenlenen düğün ile İrem Uslu'yla evlendi. Çiftin düğününe aile yakınları katıldı. Eşinin bir an olsun elini bırakmayan Uğur Bilgin'in o anları karelere yansıdı. 

İrem uslu Uğur Bilgin evlendi

UĞUR BİLGİN VE İREM USLU EVLENDİ!

Güzel eşi İrem uslu ise merak konusu olmaya devam etti. Uğur Bilgi, eşiyle olan dansları sosyal medyadan paylaşıldı. Köklü aileden gelen İrem Uslu düğünü Sapanca'da yaptı. Eski Belediye Başkanı İbrahim Uslu'nun yeğeni olan İrem Uslu, beyaz gelinlik içinde adeta kuğu gibi süzüldü. 

irem uslu uğur bilgin evlendi

İŞTE UĞUR BİLGİN'İN DÜĞÜNÜNDEN İLK KARELER

Dikkat çeken bir diğer detay düğünle ilgili çok kare paylaşılmadı. Hayranları sabırsızlıkla beklese de Uğur Bilgin ve İrem Uslu cephesinden paylaşım henüz gelmedi.

İrem uslu uğur bilgin evlendi

Ancak bir video görüntüsündeki kareler sosyal medyaya sızdırıldı. Çift geçtiğimiz ay ani bir sürprizle evlenmişti. 

İrem uslu uğur bilgin evlendi

Uğur Bilgin, bunun üzerine tüm hayatını Sapanca'ya taşıdı. Çiftin Sapanca'da görkemli bir evde oturacağı iddia ediliyor.

42 yaşındaki Uğur Bilgin'in gizemli eşi İrem Uslu kimdir? Aslen nerelidir?42 yaşındaki Uğur Bilgin'in gizemli eşi İrem Uslu kimdir? Aslen nerelidir?Kimdir?
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