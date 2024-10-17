X'te "engelleme" özelliğinde değişiklik! Elon Musk'tan yeni hamle

X sosyal medya platformu, "kullanıcıları engelleme" özelliğinde değişiklik yapılacağını duyurdu. Değişiklikle birlikte, bir kullanıcı tarafından engellenen kişiler, o kullanıcının paylaşımlarını görecek ancak etkileşimde bulunamayacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
X'te "engelleme" özelliğinde değişiklik! Elon Musk'tan yeni hamle
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X sosyal medya platformu yapacağı yeni değişiklikle ilgili resmi açıklamada bulundu. X'ten yapılan açıklamada, kullanıcıları engelleme özelliğinde değişikliğe gidileceği duyuruldu.

Değişikliğe göre, profili gizli olmayan bir kullanıcı tarafından engellenen kişiler, o kullanıcının paylaşımlarını görecek ancak paylaşımları beğenme ya da yorum yapma gibi etkileşimlerde bulunamayacak.

"Engelleme özelliği, kullanıcılar tarafından engelledikleri kişiler hakkında zararlı veya özel bilgileri paylaşmak için kullanılabilmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, bu yeniliğin platformdaki "şeffaflığı" artıracağı belirtildi.

Paylaşımları kimin görebileceği konusunda endişeli kullanıcılara hesaplarını "gizlemeleri" tavsiye edildi.

Platformu 2022'de satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, o tarihten bu yana "engelleme özelliğine" yönelik eleştirilerde bulunduğu biliniyor.

X'te "engelleme" özelliğinde değişiklik! Elon Musk'tan yeni hamle - Resim : 1

DEĞİŞİKLİK APP STORE VE GOOGLE PLAY ŞARTLARINI İHLAL EDİYOR OLABİLİR

Medyadaki haberlerde ise X'in değişikliğe gitmesinin App Store ve Google Play şartlarında ihlale yol açabileceği vurgulandı.

Bu platformların hüküm ve koşulları arasında, sosyal medya uygulamalarının kullanıcılara "taciz veya zorbalığı" filtreleyebilme imkanı sunması gerekliliği yer alıyor. Ancak bu platformlardan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Adı X'e dönüşen Twitter'da 2013'te de benzer uygulama denenmiş ve engellenen kullanıcılara, diğerlerinin paylaşımlarını görme ve etkileşime geçme fırsatı verilmişti. Bu uygulama eleştirilerden dolayı saatler içinde kaldırılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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