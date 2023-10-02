Yalı Çapkını Dizisinde Çok Konuşulan O Sahne! Seyran Çıldırdı!

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sözleri olay oldu. Fizyoterapistten seans alan Ferit, Seyran'ın hoşuma gitmeyecek cümleler kurdu. İşte Seyran ile Ferit arasında geçen o diyalog!

Yalı Çapkını Dizisinde Çok Konuşulan O Sahne! Seyran Çıldırdı!
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Star TV ekranların en sevilen dizisi Yalı Çapkını bu hafta da reyting rekorlarını kırdı. Oyuncu kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını’nın son bölümündeki bir sahne çok konuşuldu. 

Yalı Çapkını Dizisinde Çok Konuşulan O Sahne! Seyran Çıldırdı! - Resim : 1

Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Talih karakteriyle dahil olan Cemre Gümeli, olaylı bir şekilde diziye giriş yaptı. Ferit'in fizyoterapisti olan Talih, Seyran ile Ferit'in arasında yaşanacak gerginliklerin tohumunda yer alıyor.

Yalı Çapkını Dizisinde Çok Konuşulan O Sahne! Seyran Çıldırdı! - Resim : 2

FERİT İLE SEYRAN NEDEN KAVGA ETTİ?

Seyran, Ferit ile Talih arasında geçen diyaloğa kulak misafiri olunca ortalık gerildi. Talih, Seyran'ın kapı dinlemesine tepki gösterirken, Seyran'ın Talih'e “Allah'ın masajcısı” demesi tepkilere neden oldu.

Yalı Çapkını Dizisinde Çok Konuşulan O Sahne! Seyran Çıldırdı! - Resim : 3

SOSYAL MEDYADAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada "Senaristler hem fizyoterapistlerden hem izleyiciden özür dilemeli", "Senaristler özür dilesin", "Asıl rahatsız edici olan fizyoterapistin bu kadar kibirli, ukala ve tartışmaya doğru tahrik edici olması" yorumları yapıldı.

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