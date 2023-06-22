Yaza damgasını vuracak "Kendi Düşen Ağlamaz" dizisi 1 bölüm | CANLI İZLE

Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan “Kendi Düşen Ağlamaz”, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyacak.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kendi Düşen Ağlamaz 22 Haziran Perşembe günü saat 20.00'da TRT 1 kanalında yayın hayatına başlayacak.

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ OYUNCU KADROSU

Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Berat Yenilmez, Yonca Şahinbaş, Eylül Tumbar, Beste Yaralı, Serhan Onat, Sait Genay, Sema Çeyrekbaşı, Yiğit Kalkavan, Enes Koçak, Çağla Boz, Yiğit Kaan Yazıcı

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ DİZİSİ 1.BÖLÜM CANLI İZLE