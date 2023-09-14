Yüzüklerin Efendisi üçlemesi yeniden vizyona giriyor! işte bilet fiyatları

Sinema tarihinin en başarılı üçlemelerinden biri olarak kabul edilen Yüzüklerin Efendisi serisi, yeniden seyircilerle buluşuyor. 15 Eylül'den itibaren Türk seyircileri tarafından Paribu Cineverse'in katkılarıyla beyaz perdede yeniden izlenebilecek.

Yüzüklerin Efendisi üçlemesi yeniden vizyona giriyor! işte bilet fiyatları
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J.R.R. Tolkien'in The Lord of the Rings adlı fantastik kurgu eserinden sinemaya uyarlanan Yüzüklerin Efendisi, ilk olarak 2001'de vizyona girmişti. Peter Jackson yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılan üçleme dünya genelinde büyük başarıya ulaşmıştı.

Yıllar sonra yeniden vizyona girecek olan Yüzüklerin Efendisi'nin üç filmi 15 Eylül'den sonra hem normal olarak hem de IMAX olarak izlenebilecek. Yeniden sinema salonlarına konuk olacak üçlemenin biletleri satışa çıktı.

BİLET FİYATLARI Yüzüklerin Efendisi üçlemesi yeniden vizyona giriyor! işte bilet fiyatları - Resim : 1

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği: / Normal: 50 TL / IMAX: 100 TL

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule / Normal: 50 TL / IMAX: 100 TL

 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü / Normal: 50 TL / IMAX: 100 TL

Filmlerin biletlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Üçlemenin başrollerinde Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Sean Bean, Orlando Bloom gibi isimler yer alıyor. 

# yüzüklerin efendisi
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