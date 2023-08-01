Valorant eşleşmeye giriş başarısız hatası çözümü 2023 güncel

Son zamanların en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant, oyuncularının karşısına büyük bir hata çıkarmaya başladı. Valorant eşleşmeye giriş başarısız hatası çözümünü sizler için detaylı olarak araştırıp yazdık. Aşağıdaki adımları uygulayarak Valorant eşleşmeye giriş başarısız hatası çözümünü yapabilir ve oyununuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

VALORANT EŞLEŞMEYE GİRİŞ BAŞARISIZ HATASI ÇÖZÜMÜ NASIL YAPILIR?

2020 yılının Haziran ayında açık beta sürümünü dünya oyun piyasasına sunarak dünyanın en popüler FPS oyunlarından biri haline gelen Valorant'ın yaratıcısı Riot Games'tir. Adını League of Legends oyunundan sıkla duyduğumuz Riot Games Valorant'ı duyurduğu günden beri etrafında büyük ilgi toplamaya başladı. Ancak son zamanlarda oyuncular sıklıkla Valorant hataları ile karşılaşmaktalar. Bu hatalardan biri olan Valorant eşleşmeye giriş başarısız hatası çözümünü sizler için araştırdık ve detaylı bir şekilde yazdık. Bu hatayı almanızın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

Valorant'ın stabil bir şekilde çalışması için arka planda çalışan uygulama veya hizmetlerden biri çalışmayı durdurmuş olabilir

veya biri çalışmayı durdurmuş olabilir İnternet bağlantınız stabil bir şekilde bağlı olmayabilir

Oyuna yeni bir güncelleme gelmiş ve sizin oyununuz halen güncellenmemiş olabilir

Önceki maçlardan birinde ceza almış olabilirsiniz

Oyuna giriş yaptığınız hesap bilgileriniz yanlış olabilir

Antivirüs programınız Valorant'ın kaynaklarına erişmesine izin vermiyor olabilir

VALORANT EŞLEŞMEYE GİRİŞ BAŞARISIZ HATASI ALMAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI UYGULAYIN!

Valorant hatalarla bir oyun olmasına rağmen aldığınız hataları çok kolay bir şekilde çözebileceğiniz bir oyundur. Aşağıdaki adımları uygulayarak Valorant eşleşmeye giriş başarısız hatası çözümünü yapabilirsiniz:

Oyunu kapatıp bilgisayarınızı yeniden başlatın. Oyunu açın ve hatanın çözülüp çözülmediğine dikkat edin

Valorant Vanguard 'ın açık olduğundan emin olun

'ın açık olduğundan emin olun Eğer hatanız hala düzelmediyse Görev Yöneticisi 'ni açın ve Valorant ile ilgili olan tüm işlem ve hizmetlerin görevini sonlandırın

'ni açın ve Valorant ile ilgili olan tüm ve görevini sonlandırın Bilgisayarınızdaki Valorant'ın en güncel sürümünde olduğundan emin olun. Eğer güncel değilse güncelleyip oyuna girin. Hatanın çözülüp çözülmediğini kontrol edin

Valorant'ı açarken antivirüs programınızı ve güvenlik duvarınızı kapatın

programınızı ve kapatın Eğer rekabetçi moddan ceza aldıysanız rekabetçi harici modda girin ve hatayı alıp almadığınızı kontrol edin

Yukarıdaki maddeleri teker teker uyguladığınızda Valorant eşleşmeye giriş başarısız hatası düzelmiş olması gerekiyor. Eğer halen hata alıyorsanız Valorant'ın destek ekibiyle iletişime geçmelisiniz. Riot Games üzerinden veya Valorant'ın resmi websitesi üzerinden destek ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.