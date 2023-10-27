Asansörde Bulunan Mavi Kırmızı Sarı ve Yeşil Etiketler Ne Anlama Geli? Asansördeki Etiketlere Dikkat Edin!

Yıllık kontrolü yapılan her asansöre uzman kontrol mühendisleri tarafından kırmızı, sarı, mavi veya yeşil renkli zemin üzerine, gerekli açıklamaların siyah renkli olarak yapıldığı bir bilgi etiketi iliştirilir.

Bu etiketler asansörlerinizin can ve mal güvenliğine uygun olup olmadığını anlayabilmeniz için kabin içerisindeki kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir şekilde kumanda butonunun etrafına ve ana durakta yer alan kumanda düğme panelinin yanında bulunmaktadır.

Eğer asansörünüzde bu etiketlerden bulunmuyor ise en kısa zamanda apartman yöneticiniz veya apartman yönetim firmanız ile iletişime geçip asansörlerinize periyodik kontrol/muayene yapılmasını talep edebilirsiniz.

Asansörlerinizin periyodik kontrol/muayene’si ve etiket sistemi, direkt olarak sizin can ve mal güvenliğinizi korumak amaçlı yapılan uygulamalardır bu uygulamanın devamlılığı ve asansör kullanıcılarının tamamının bilgilendirilebilmesi için etiketlerin zarar görmemesi gerekmektedir.

Kırmızı Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için yüksek risk taşıyan ve en kısa sürede giderilmesi gereken uygunsuzlukların tespit edildiği güvensiz asansörlere iliştirilen etikettir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan asansörün 30 gün süre içinde tespit edilen uygunsuzlukları giderilmez ise kullanım dışı bırakılması amacıyla bağlı bulunduğunuz belediyeye bildirilir ve asansörünüz mühürlenerek kullanıma kapatılır.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan güvensiz asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren otuz gün sonra yapılır.

Takip kontrolünde mümkün olduğunca, söz konusu asansörün yıllık kontrolünü gerçekleştiren uzman kontrol mühendisinin görevlendirilmesi sağlanır.

Sarı Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren altmış gün sonra yapılır.

Mavi Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.

Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili idareye, bina sorumlusuna ve asansör monte edene veya onun yetkili servisine iletildiği tarihten itibaren on iki ay sonra yapılır.

Yeşil Etiket

Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hiçbir risk taşımayan uygun asansörlere iliştirilen etikettir.