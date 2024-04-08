Bankalar bugün açık mı? Bankalar bayram öncesi açık mı?

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bankaların çalışma saatleri de merak konusu oldu. 8 Nisan Pazartesi günü bankaların açık olup olmadığını ve çalışma saatlerini araştıran vatandaşlar için detaylı bilgiyi bu yazıda bulabilirsiniz. İşte bugün bankalar açık mı detaylı şekilde yazdık!

Bankalar Bugün Açık mı? 8 Nisan Pazartesi Banka Çalışma Saatleri

8 Nisan Pazartesi günü özel bankalar tam gün, kamu bankaları ise yarım gün açık olacak. Özel bankalar 09:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet verirken, kamu bankaları 09:00 - 12:30 saatleri arasında hizmet verecek. 9 Nisan Salı günü ise arefe günü olması nedeniyle tüm bankalar kapalı olacak. Bankaların çalışma saatleri her şube için farklılık gösterebilir.

Bu nedenle, bankaya gitmeden önce şubenin kendi internet sitesini veya mobil uygulamasını kontrol etmeniz tavsiye edilir. Ancak genel olarak açık olma saatleri yukarıdaki gibi olmaktadır. Bankaların online işlemleri 7/24 kullanılabilir. İnternet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulamaları üzerinden para transferi, hesap işlemleri, fatura ödeme gibi işlemlerinizi bayram tatilinde de gerçekleştirebilirsiniz.

Ramazan Bayramı'nda bankaların çalışma saatleri

8 Nisan Pazartesi: Özel bankalar tam gün, kamu bankaları yarım gün açık.

9 Nisan Salı: Tüm bankalar kapalı.

10 Nisan Çarşamba: Tüm bankalar normal mesai saatlerine dönüyor.

EFT ve havale işlemleri ise;

8 Nisan Pazartesi günü EFT ve havale işlemleri normal şekilde yapılabilecek.

9 Nisan Salı günü EFT ve havale işlemleri yapılamayacak.

10 Nisan Çarşamba günü EFT ve havale işlemleri normal şekilde yapılabilecek.

Bankaların resmi tatillerde çalışma saatleri hakkında detaylı bilgi için bankaların internet sitelerini veya mobil uygulamalarını kontrol edebilirsiniz veya bankaların müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz.