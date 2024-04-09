Bayram Namazı kaç rekattır? Bayram Namazı nasıl kılınır?

Ramazan ve Kurban Bayramlarının müjdecisi olan bayram namazı, her sene milyonlarca Müslüman tarafından kılınır. Bu özel namazın nasıl kılınacağı ve kaç rekattan oluştuğu merak edilen konulardan biridir. Bu yazıda, bayram namazının kaç rekattan oluştuğunu, nasıl niyet edileceğini ve kılınacağını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Bayram Namazı kaç rekattır?

Bayram namazı iki rekattır. Farz namazlardan farklı olarak, bayram namazı cemaatle kılınır. Camilere gidemeyenler için evde de kılınabilir.

Bayram Namazına Niyet Nasıl Edilir?

Bayram namazına niyet edilirken şu sözler söylenir:

"Niyet ettim Allah rızası için, Ramazan/Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, farz namazlardan farklı olarak bazı ek tekbirlerle kılınır. Namazın kılınışı şu şekildedir:

Tekbirler: Namazın başlangıcında yedi tekbir alınır. İlk tekbirden sonra zammı sure okunur. Diğer altı tekbirde ise "Allahu Ekber" denilir ve eller yukarıya kaldırılır.

Fatiha Suresi ve Zammı Sure: Tekbirlerden sonra Fatiha suresi ve zammı sure okunur.

Rüku ve Secde: Fatiha ve zammı sureden sonra ruku ve secde yapılır.

İkinci Rekat: İkinci rekata kalkılır ve Fatiha suresi okunur.

Tekbirler: İkinci rekattan sonra da yedi tekbir alınır.

Hutbe: Namazdan sonra bayram hutbesi okunur.

Bayram Namazının Fazileti

Bayram namazı, Allah'a şükretmek ve birlik ve beraberliği göstermek için önemli bir vesiledir. Bu namazın birçok fazileti vardır. Hadis-i şeriflerde bayram namazı kılanların günahlarının affedileceği ve sevaplarının kat kat artacağı belirtilmiştir.

Bayram Namazı Hakkında Diğer Bilgiler

Bayram namazı, güneş doğduktan yaklaşık 50 dakika sonra kılınır. Bayram namazına gitmeden önce gusül abdesti almak müstehaptır. Bayram namazı, Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnettir. Bayram namazı için özel bir kıyafet giymek şart değildir.