Brawl Stars ne kadar internet yer? 2023 güncel

Brawl Stars ne kadar internet yer sorusu aslında oyuna başlamadan önce her oyuncunun sorması gereken şeylerden biridir. Bazı mobil oyunlar gerçekten çok fazla internet yediği için oyuncuları zor duruma sokmaktalar. Zaten mobil oyunların içerisinde Pay to Win binlerce oyun varken birde oyuncuların internet paketi alarak harcama yapması ekonomik olarak insanları zor duruma sokuyor. Bu sebeple genelde daha az internet harcayan oyunlar tercih ediliyor. Brawl Stars az internet yiyen oyunlardan biri mi hep birlikte inceleyelim.

BRAWL STARS NE KADAR İNTERNET YER?

Brawl Star son zamanların en çok tercih edilen popüler oyunlarından biri. Android veya İOS cihazınıa PlayStore veya AppStore üzerinden rahatlıkla ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz bu oyun diğer mobil oyunlara nazaran çok daha az internet yiyen bir oyundur. Sizler için bazı durumlarda ne kadar internet yediğini detaylı bir şekilde denedik ve analizlerimizi sizin için paylaşıyoruz.

Brawl Stars'ta her maç ortalama 2-3 dakika sürüyor. Bu değer maçın durumuna göre değişiyor.

sürüyor. Bu değer maçın durumuna göre değişiyor. Her maç boyunca yaklaşık olarak 5mb internetiniz gidiyor.

1 saat boyunca Brawl Stars oynarsanız yaklaşık olarak 100-120MB arası internet kullanıyor olacaksınız.

Tabi bu değerler sizin oyunda neler yaptığınıza, bir saat içerisinde ne kadar online oyuna girdiğinize göre değişkenlik gösterebilir.

BRAWL STARS'IN İNTERNET YEMESİNİ AZALTMAK İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Mobil cihazlarda genelde internet paketinin çok hızlı bitmesi herkese problem oluşturan bir durumdur. Mobil cihazlarda Play Store veya AppStore bize sormadan otomatik güncelleştirmeler yapabiliyor. Ayrıca bazı mobil uygulamaların veya oyunların gerçekten büyük çapta güncellemeleri gelebiliyor. Bu sebeple internet paketimiz çok hızlı bitiyor ve bu konu bizi ekonomik olarak zor duruma sokuyor. İşte Brawl Stars'ın internet tüketmesini azaltmak için yapabilecekleriniz bunlar:

İnternet stabilitesini sağlayın

PlayStore veya AppStore'a girerek Brawl Stars'ın "otomatik güncelleştir" bölümünü kapatın

bölümünü kapatın Wifi ağlarına bağlıyken oynamaya dikkat edin

BRAWL STARS BEDAVA ELMAS KAZANMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Brawl Stars oynarken internet kullanımızı azaltmak ekonomik olarak güzel bir hamledir. Eğer daha farklı ekonomik adımlar atmak isterseniz sizlere nasıl Brawl Stars'ta bedava elmas hilesi yapabileceğinizden bahsettiğimiz yazımıza göz atabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar dileriz!