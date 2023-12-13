Devalüasyon Nedir? Türkiye'de Devalüasyon Olacak Mı?

Devalüasyon, bir diğer tanımıyla 'değer düşürümü' bir ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükûmetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Diğer bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir.

Devaülasyon Neye Yarar

Bu süreçte, ülkenin para birimi, diğer para birimlerine karşı düşük bir değer kazanır. Devalüasyon, genellikle merkez bankası veya hükümet tarafından uygulanır ve resmi kur üzerinde etkilidir.

Ayrıca devaülasyon, bir ülkenin ödemeler dengesini iyileştirmek, ihracatı teşvik etmek ve ithalatı azaltımak için de uygulanabilir. Devaülasyon yöntemiyle ucuz hale gelen ihracat artar ve cari açık azalır.

Bu da yurt içi mal ve hizmetlerin fiyatlarının artmasına sebep olur.

Devalüasyon Yaşandığında Ne Olur

Devalüasyon yaşandığında enflasyon yükselir, faizler artar bu da ekonominin yavaşlamasına neden olur. Bu durum o devleti ihracata yönlendirir çünkü ithalat pahalılaşmıştır devletin satın alma gücü düşmüştür. Para arzı ve kıymet bedelinin birbirine eşitlendiği durumlarda yabancı para değer kazanır, yerli para değer kaybeder.

Devalüasyon Türkiye'de Ne Zaman Yapıldı

Devalüasyon Türkiye'de 1946, 1958, 1970 (70'li yıllarda aralıklarla uygulandı), 1980, 1994 ve 2001 yıllarında uygulandı.

2001 yılında Merkez Bankası sabit kur rejiminden vazgeçerek dalgalı kur rejimine geçti.