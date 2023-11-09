Teknolojinin gelişmesiyle birlikte dezenformasyon kavramı da sıklıkla gündeme gelmekte. Peki dezenformasyon nedir? Dezenformasyon yasası ne demek? Gelin hep birlikte inceleyelim.

DİJİTAL DÜNYA TEHLİKEDE! DEZENFORMASYON NEDİR?

Dezenformasyon, son yıllarda dijital çağın yükselişi ile daha da fazla dikkat çeken bir kavram haline gelmiştir. Dezenformasyon, yanıltıcı veya yanlış bilgi yayma eylemini ifade eder. Bu bilgi, genellikle kasıtlı bir şekilde yayılır ve kişileri yanlış yönlendirmeyi amaçlar. Dezenformasyon, sosyal medya, haber siteleri, bloglar, forumlar ve diğer çevrimiçi platformlar gibi farklı iletişim kanallarında hızla yayılabilir. Bu nedenle dezenformasyon, birçok insanı etkileyebilir ve ciddi sonuçlara yol açabilir.

Dezenformasyonun, çeşitli nedenlerle yayıldığı durumlar vardır. Siyasi amaçlar, reklam geliri elde etme, kişisel düşmanları itibarsızlaştırma veya sadece kaos yaratma gibi nedenlerle dezenformasyon yapılabilmektedir. Özellikle sosyal medya platformları, haberlerin hızla paylaşılmasına ve geniş kitlelere ulaşmasına olanak sağladığından, dezenformasyonun yayılması için ideal bir zemin sunar. Dezenformasyonun zararları oldukça ciddidir. İnsanlar yanıltıcı bilgilere dayalı kararlar alabilir, toplumlar kutuplaşabilir ve hatta kamu güvenliği risk altına girebilir. Bu nedenle, dezenformasyonla mücadele büyük bir önem taşır. Bu noktada anayasa mahkemeleri ve yasalar büyük önem taşımakta. Peki Dezenformasyon yasası ne demek?

DEZENFORMASYON YASASI

Genellikle yanıltıcı bilgilerin yayılmasını ve bu tür faaliyetleri sınırlamayı amaçlayan hukuki düzenlemeleri ifade eden dezenformasyon yasalarının tam kapsamı ve uygulanabilirliği ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişebilir. Bazı ülkeler, dezenformasyon ve sahte haberlere karşı mücadele etmek amacıyla özel yasalar çıkarmış veya mevcut yasalarını güncellemiştir. Bu tür yasalar genellikle yanıltıcı bilgileri yaymak, manipülatif içerikleri desteklemek veya kamuoyunu yanıltıcı bilgilerle etkilemeye çalışmak gibi faaliyetleri yasaklamayı amaçlar. Son zamanlarda Dezenformasyon yasasının iptali konusu gündeme gelmiş ve Anayasa Mahkemesi konuyu değerlendirmeye almıştı. İşte Anayasa Mahkemesi sonuçları!

DEZENFORMASYON YASASI OYLAMA SONUÇLARI

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemenin iptali talebini, çoğunluk oyuyla reddetti. Yani Dezenformasyon yasası iptali söz konusu olmamıştır.