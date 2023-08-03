Dünya Bankası'nın ekonomi surların açtığı ilk gedik! Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nedir?

Türkiye içerisine özel sermayenin sokulmasında büyük etken bir özel sermaye bankası. Dünya Bankası ve TC Merkez Bankası iştiraki ile kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası nedir?

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI NEDİR?

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., 1950 yılında Türkiye'nin ilk özel sermayeli kalkınma ve yatırım bankası olarak İstanbul'da kuruldu.

Dünya Bankası, T.C. Merkez Bankası desteği ve ticari bankaların pay sahibi olduğu küresel sermaye bankasıdır. TSKB donemin ileri gelen ekonomist, sanayici ve iş adamlarının ortaklığı ile kurulmuş bir küresel sermaye bankasıdır.

Bankanın hisselerinin %47,68'si Türkiye İş Bankası ve Grubu şirketlerine ve %8,38'i Türkiye Vakıflar Bankası'na ait olan bankanın geri kalan %43,94'lük orandaki hisse ise Borsa İstanbul'da (BİST) "TSKB" kısaltması ile işlem görmektedir.

TSKB; İstanbul'da ve Ankara'da olmak üzere 2 şube ile hizmet vermektedir. Bankanın hakim ortağı olduğu "bağlı ortaklıklar" sınıfındaki şirketler ve bu şirketlerin sermayesindeki TSKB yüzdesi aşağıdaki gibidir:

1. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. - % 99,99

2. TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - % 89,13

3. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. - % 95,78

4. TSKB Sürdürülebilirlik Danışmanlığı A.Ş. - % 80,17