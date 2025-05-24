Ecir vakti derneği güvenilir mi? Faaliyetleri neler? İşte tüm detaylar

Afrika başta olmak üzere birçok ülkede aktif çalışan Ecir Vakti Derneği, sadece yardım ulaştırmakla kalmıyor, bağışçılarına şeffaf bir sistem sunarak projeleri adım adım izleme imkanı tanıyor.

Ecir Vakti Derneği yetkilisi, editörümüzle yaptığı görüşmede Afrika başta olmak üzere birçok ülkede su kuyusu açma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Bu kuyular, bölge halkının temiz içme suyuna erişimini sağladığı gibi, aynı zamanda hastalıkların önlenmesi ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından da hayati önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

YETİMLERE EĞİTİM, GIDAYA ERİŞİM

Dernek sadece su projeleriyle sınırlı kalmıyor. Yetim destek programı kapsamında çocukların barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan yetkili, “Çocukların barınma, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere aylık burslar, kırtasiye yardımları ve ailelerine düzenli gıda kolileri ulaştırıyoruz” dedi.

KURBAN ORGANİZASYONLARI VEKÂLETLE VE BELGELİ

Kurban bağışları konusunda da hassas bir süreç işlettiklerini vurgulayan dernek yetkilisi, “Kurbanlar, vekaletle ve İslami usullere uygun şekilde kesiliyor. Etler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor ve süreç belgeyle bağışçılara sunuluyor” dedi.

Ecir Vakti Derneği Güvenilir mi?

“BAĞIŞ YAPANLAR SADECE DESTEKÇİ DEĞİL, PROJENİN PARÇASI”

Dernek, her bağışçının destek verdiği projeyi adım adım takip edebildiği bir sistemle çalışıyor. “Derneğimiz, yapılan bağışların takibini mümkün kılan bir sistem altyapısına sahiptir. Bağış yapan herkes, destek olduğu projenin hangi aşamada olduğunu fotoğraf, video ve saha raporlarıyla görebiliyor. Bu, bizim en güçlü yönlerimizden biri. Bağışçılar, yalnızca bir ödeme yapan kişi değil, projenin bir parçası oluyor.” ifadelerini kullanan yetkiliye göre bu sistem, Ecir Vakti’nin güvenilirliğini güçlendiren en önemli yapı taşı.

SADECE RESMİ KANALLARI KULLANIN

Bağış güvenliğini artırmak amacıyla önemli bir uyarı da yapan dernek, vatandaşlara yalnızca resmi web sitesi olan www.ecirvakti.org.tr ve ilan edilen banka hesapları üzerinden bağış yapmaları gerektiğini söyleyerek şu hatırlatmada bulundu:

“Vatandaşlarımız yalnızca resmi web sitemiz üzerinden veya ilan ettiğimiz banka hesapları aracılığıyla bağış yapmalıdır. Her bağışa dair dekont ya da makbuz alınması gerektiğini her fırsatta hatırlatıyoruz. Bu, hem bağışçının hem de derneğin güvenliği açısından önemlidir.”