İstanbul'daki Dev AVM'ler İflas Mı Etti? Konkordato Nedir? Kimler Konkordato İlan Eder?

Başta Forum İstanbul ve Forum Marmara gibi tanınan AVM'ler olmak üzere 9 dev AVM'nin konkordato talebinde bulunduğu iddia edildi. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı vererek bu şirketleri koruma altına alındığı da bir diğer iddialardan biri oldu. Peki konkordato nedir?

Konkordato Nedir?

Konkordato, iflas etmeye yakın olan şirketlerin başvurdukları bir yöntemdir. İflas anlaşması olarak da bilinen konkordato: batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.

Konkordato Talep Eden AVM'ler

Forum İstanbul

Marmara Forum

Forum Ankara Outlet

Forum Aydın AVM

Forum Çamlık AVM

Forum Erzurum AVM

Forum Kapadokya AVM

Forum Magnesia

Gordion AVM