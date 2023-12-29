İstanbul'daki Dev AVM'ler İflas Mı Etti? Konkordato Nedir? Kimler Konkordato İlan Eder?
Forum İstanbul ve Marmara Forum gibi AVM'lerin konkordato talep etmeleri sonrasında, dev AVM'lerin iflas ettiği düşünülmeye başlandı. Peki konkordato nedir? Neden ilan edilir?
Başta Forum İstanbul ve Forum Marmara gibi tanınan AVM'ler olmak üzere 9 dev AVM'nin konkordato talebinde bulunduğu iddia edildi. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı vererek bu şirketleri koruma altına alındığı da bir diğer iddialardan biri oldu. Peki konkordato nedir?
Konkordato Nedir?
Konkordato, iflas etmeye yakın olan şirketlerin başvurdukları bir yöntemdir. İflas anlaşması olarak da bilinen konkordato: batık durumdaki şirketlerin borçlarını karşılayabilecekleri koşullar dâhilinde ödemek için alacaklılarıyla mahkemelerce yaptıkları anlaşmadır. Bu anlamıyla tarihte "Papalık makamıyla başka hükûmetler arasında yapılan anlaşmalar" için kullanılmıştır.
Konkordato Talep Eden AVM'ler
Forum İstanbul
Marmara Forum
Forum Ankara Outlet
Forum Aydın AVM
Forum Çamlık AVM
Forum Erzurum AVM
Forum Kapadokya AVM
Forum Magnesia
Gordion AVM