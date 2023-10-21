İzmir'de Deprem Bekleniyor mu? Uzmanlar Ne Diyor? Naci Görür Açıkladı!

İzmir'de deprem bekleniyor mu sorusu son depremlerden sonra yoğun bir şekilde soruluyor. Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri olan İzmir, deprem açısından riskli bölgeler arasında yer alıyor. Son olarak 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti. Depremden sonra İzmir'de deprem riski yeniden gündeme geldi.

İzmir'de Deprem Olacak mı? İzmir'de Deprem Bekleniyor mu?

Deprem bilimciler, İzmir'de büyük bir deprem olma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor. İzmir'in kuzeyinden geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) ve güneyinden geçen Ege Denizi Rift Sistemi (EGRS), deprem açısından riskli fay hatları arasında yer alıyor.

KAF, Türkiye'nin en aktif fay hatlarından biri. Bu fay hattında geçmişte meydana gelen depremler, İzmir'i de etkilemişti. 1999 yılındaki Gölcük depremi, İzmir'de de hissedilmiş ve bazı binalarda hasara yol açmıştı. EGRS ise İzmir'de deprem riskini artıran bir diğer fay hattı. Bu fay hattında geçmişte meydana gelen depremler, İzmir'de daha büyük hasarlara yol açabilir.

Uzmanlardan Uyarılar!

Deprem bilimcileri, İzmir'de büyük bir deprem olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, kent sakinlerini hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'de 7 ve üzeri bir deprem olma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "İzmir fayı ciddi bir fay, 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. O bölge zayıf zemin" dedi.

Deprem Araştırmaları Derneği (DEDAK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ercan ise İzmir'de deprem riskinin her geçen gün arttığını belirterek, "İzmir'de deprem beklemek değil, deprem için hazırlıklı olmak gerekiyor" diye konuştu.

İzmir'de depreme hazırlık

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kenti depreme hazırlamak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalar kapsamında, kent genelinde deprem riski taşıyan binalar tespit ediliyor ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Ayrıca, kent sakinlerine deprem eğitimi verilmesi ve farkındalık oluşturulması için çeşitli çalışmalar yapılıyor.

İzmirliler ne yapmalı?

İzmirliler, depreme karşı hazırlıklı olmak için şu adımları atabilir:

Deprem riski taşıyan binalarda yaşamıyorsanız, bu binalardan taşının.

Deprem riski taşıyan binalarda yaşıyorsanız, binanızı güçlendirin.

Deprem çantası hazırlayın. Deprem çantasında su, yiyecek, ilk yardım malzemeleri, battaniye, fener gibi temel ihtiyaç malzemeleri bulundurun.

Deprem eğitimi alın.

Sonuç olarak, İzmir'de deprem olma olasılığı yüksektir. İzmirliler, depreme karşı hazırlıklı olmak için gerekli adımları atmalıdır.