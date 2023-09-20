Leylek eti yenir mi! En nadir leylek çeşidi ilk kez Türkiye'de orada görüntülendi!

Leylek eti yenir mi sorusunun cevabı, leylek çeşitlerinden en nadir olanının ilk kez Türkiye'de görüntülendiği o yer ve leylek avlamak yasal mı sorusunun cevabı sizler için hazırladığımız yazıda!

YENİ ŞEYLER DENEMEK İSTEYENLER DİKKAT! LEYLEK ETİ YENİR Mİ!

Leylek, leylek familyasına ait bir kuş türüdür. Büyük ve uzun bacaklara sahip olan bir kuştur. Siyah kanat tüyleri dışında ağırlıklı olarak beyazdır ve yetişkinlerde kırmızı gagası ve bacakları vardır, gençlerin ise siyah gagaları ve bacakları vardır. 100 ila 115 cm uzunluğunda, 2,4 ila 4,6 kg ağırlığında ve 155 ila 215 cm kanat açıklığına sahip büyük bir kuştur. Çoğunlukla zamanlarını Avrupa kıtasında ve Güney Afrika'nın güneyinden Hindistan'a kadar uzanan yerlerde geçirirler.

Leylekler yüksek oranda iç parazit bulundurma ihtimaline sahiptirler. Hem vücut ısıları hem de dışkı, yiyecek artıkları, tüyler ve deri parçaları çok çeşitli organizma türlerinin beslenmesine olanak tanır. 12 yuva üzerinde yapılan araştırmada Macrocheles merdarius, Uroobovella pyriformis ve Trichouropoda orbicularis türlerine rastlanmıştır. Leylek eti yenir mi sorusunun cevabı hayır leylek eti yenmez çünkü yukarıda belirtilen sebepler insan sağlığına büyük tehdit oluşturmaktadır.

DİNİMİZ LEYLEK ETİ YENİR Mİ KONUSUNDA NE DİYOR!

Leylek eti yenir mi konusuna ilişkin Diyanet İşleri özel bir fetva yayınlamamıştır ancak leyleklerin kanatlıların sahip olduğu üstün yeteneklere sahip olduğu için tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştır. Avını pençesiyle yakalayan ve leş yiyen kuşların yenmesi dinimizce haram kılınmış, yasaklanmıştır.

LEYLEK AVLAMAK LEGAL Mİ!

Leylek Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesine karşı koruma altına alınan türler arasına alınmıştır. Bilinen pek çok çeşit leylek türü bulunmaktadır. Her geçen gün yapılan yanlış avlanmalar, çevre kirliliği ve daha pek çok faktörden dolayı leyleklerin sayısı azalmaktadır. Ülkemizde leylek avlamak yasaktır.

EN NADİR LEYLEK TÜRÜ ORADA GÖRÜNTÜLENDİ!

En bilinen leylek türleri beyaz leylek, siyah leylek, Asya leyleği, Amerikan leyleği, Abdim leyleği, Marabu leyleği, Sarı Gagalı leylek ve Kutsal leylektir. Türkiye'de görülen en nadir leylek türlerinden olan siyah leylek ilk kez Antalya'nın Manavgat ilçesinde fotoğraflandı.

Siyah leyleğin Manavgat üzerinden Afrika'ya geçerken yorgunluk sebebiyle Manavgat'ta durduğu tahmin ediliyor.