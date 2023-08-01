Magna Carta Libertatum (tam adıyla), Latincedeki "Büyük Özgürlüklerin Büyülü Belgesi" anlamına gelir. Genellikle sadece "Magna Carta" olarak da bilinir. Bu, İngiliz tarihinde ve dünya hukuk tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen tarihi bir belgedir. Magna Carta, İngiliz Kralı I. John tarafından 15 Haziran 1215 tarihinde, İngiliz soylular ve kilise liderleri ile yapılan bir anlaşma sonucunda hazırlanmıştır. Bu belgede, kralın yetkileri sınırlanırken, soyluların ve özgür vatandaşların bazı temel hakları ve özgürlükleri güvence altına alınmıştır.

Magna Carta Libertatum Nedir? Ne için söylenmiştir?

Magna Carta'nın bazı temel ilkeleri şunlardır:

Hukukun üstünlüğü: Kralın ve hükümetin de yasaların altında olduğu vurgulanmıştır.

Adil yargılanma hakkı: Özgür kişiler, haksız bir şekilde hapsedilemez veya yargılanmadan cezalandırılamaz.

Adil yargılanma hakkı: Özgür kişiler, haksız bir şekilde hapsedilemez veya yargılanmadan cezalandırılamaz. Mülkiyet hakkı: Kişisel mülkiyetin keyfi olarak el konulmasının önüne geçilmiştir.

Serbest dolaşım hakkı: Belirli koşullar altında, insanlar ülke içinde serbestçe seyahat edebilir.

Serbest dolaşım hakkı: Belirli koşullar altında, insanlar ülke içinde serbestçe seyahat edebilir. Vergi düzenlemesi: Kralın keyfi vergi toplaması engellenmiştir.

Magna Carta, İngiliz hukuk sistemini temel şekillendiren belgelerden biri olarak kabul edilir ve hukukun temel ilkeleri açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca, dünya çapında hukukun üstünlüğünü ve bireylerin temel haklarını güvence altına alan anayasal belgelerin ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde de hukukun ve özgürlüklerin korunması açısından anlamı devam etmektedir.

Magna Carta libertatum kelimesinin tarihsel gelişimi

Magna Carta Libertatum, İngilizce'de "Magna Carta" olarak da bilinen önemli bir tarihi belgedir. Latincedeki "Libertatum" ifadesi, "özgürlükler" anlamına gelir. Bu nedenle, "Magna Carta Libertatum" terimi, tam anlamıyla "Özgürlüklerin Büyük Belgesi" veya "Hakların Büyük Belgesi" olarak çevrilebilir. Magna Carta, İngiliz Kralı I. John (John Lackland) tarafından 15 Haziran 1215 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır. Bu belge, İngiltere'nin Runnymede'deki çayırlarında, soylular ve kilise liderleriyle yapılan bir uzlaşma sonucunda ortaya çıkmıştır.

Magna Carta, kralın yetkilerini sınırlamayı ve soyluların haklarını korumayı amaçlamıştır. Belge, hükümdarın mutlak gücünü sınırlamış ve kralların da yasalara uymak zorunda olduğu fikrini ortaya koymuştur. Bu, erken dönem temsili demokrasi açısından önemli bir adımdır. Magna Carta, zamanının hemen ardından pek çok kez değişiklikler ve yeniden düzenlemelerle yeniden ele alınmış, hukuk sistemine ve İngiliz hukuk geleneğine büyük etkileri olmuştur. Ayrıca, zaman içinde birçok diğer ülkenin hukuk sistemlerine ve demokrasi anlayışlarına da etkileri olmuştur. Magna Carta, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma hakkı, mülkiyet hakkı ve kişisel özgürlüklerin korunması gibi temel ilkelerin temelini oluşturmuştur. Magna Carta Libertatum, günümüzde hukukun temel ilkelerine atıfta bulunarak, bireylerin haklarını ve özgürlüklerini korumaya yönelik önemli bir sembol olarak kabul edilmektedir.