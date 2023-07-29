Valorant Pre ne demek? Ne işe yarar?

Pre ne demek Valorant sorusu birçok oyuncu tarafından sorulmakta. Valorant gibi online oyunların tamamını oynarken günlük hayatta birçok kez bilmediğiniz terimlerle karşılaşabilirsiniz. Genelde oyuncular bu terimlerin %90'ını bilmez. Oyun içerisinde diğer konuşan kişilerden duyarlar ve merak ederler. Pre ne demek sorusu da bu meraktan doğmakta. Özellikle Valorant veya League of Legends oynuyorsanız bu terimi sık sık duyacaksınız. Pre ne demek öğrenmeniz oyun içerisinde daha fazla başarı elde etmenizi sağlayacaktır.

PRE NE DEMEK VALORANT? NASIL PRE OLUNUR?

Pre kelimesinin aslında tam olarak gerçek anlamı Premade olarak yazılır. Pre aslında bir kısaltmadır. Genelde Riot Games'in oyunlarında oyuncular arasında sık sık kullanılan bu kelimeni anlamını bilmeyen diğer oyuncular oyunda büyük sorunlar yaşıyorlar. Örneğin premle ben köşeyi tutuyoruz, 4 pre girdik seni report ederiz dikkat et, pre aranır şeklinde kullanımları mevcuttur. Valorant içerisinde pre kelimesi arkadaşınla birlikte oyuna girdiğinde arkadaşını daha önceden tanıdığını belirtmek ve takım olduğunuzu belirtmek için kullanılır. Bu tanışma daha önceden yüz yüze bir tanışıklık olabilir veya oyun içerisinde tanışıp birlikte oyunlara girmek olabilir. Kısacası eğer oyunda bir arkadaş grubu varsa ve premle takılıyoruz, prem olur musun vs. gibi sözleri rahatlıkla duyabilirsiniz. Oyun alanında çok sık bir şekilde kullanılan bu terimi çok fazla kişi bilmez.

PRE OLMANIN AVANTAJLARI NEDİR?

Pre olarak oyuna girmenin birçok avantajı bulunmakta. Genelde Presiyle Valorant'a girenler arkaplanda Discord üzerinden veya reelde yan yana oyunu oynamaktadır. Bunun avantajlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Takım içerisinde bir anlaşmazlık olduğunda preler her zaman birbirlerini koşulsuz şartsız destekler. Tartışma da haksız olsanız bile kaybeden taraf olacaksınızdır

Çoğu zaman Prenizle oyunda daha fazla eğlenirsiniz

Birlikte çok fazla oynadığınız için birbirinizin oyun tarzına hakim olursunuz. Bu sayede daha iyi stratejiler geliştirebilir ve daha başarılı olabilirsiniz

Bazı haritalarda iki arkadaşın belli yerlerde konumlanması takıma büyük avantaj sağlar

Savunma veya saldırı yaparken aynı bomba merkezlerini tutarak çok daha etkili oynayabilirsiniz

League of Legends Pre misiniz ne demek?

League of Legends Pre misiniz sorusu da çok fazla oyuncu tarafından sorulmakta. Pre terimi Valorant dışında birçok oyunda daha kullanılmaktadır. Her oyunda aynı anlamı taşıyan pre terimini artık sizde oyun oynarken rahatlıkla kullanabilirsiniz.