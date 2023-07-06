Seyyanen ne demek? Seyyanen zam ne anlama geliyor?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanlığı'na memur maaşlarına zam öngören teklifi sundu. Teklifi sunması sonrası açıklama yapan Güler, memur maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam öngördüklerini açıkladı. Bu açıklama akıllara seyyanen zammın ne olduğu sorusunu getirdi. İş dünyasında sıklıkla dile getirilen seyyanen zam gerçekte ne?

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Seyyanen, Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre "eşit olarak" anlamına gelen Arapça kökenli bir kelime. Çalışanların aşina olduğu bu kelime, genellikle "seyyanen zam" olarak karşımıza çıkmakta. Seyyanen zam ise oran aranmaksızın herkese aynı miktarda zam yapılmasını ifade ediyor.

Seyyanen 8 bin 77 lira zam alınması demek, maaşının miktarı önemsenmeksizin her memurun maaşını 8 bin 77 lira arttırmak demek. Yüzdelik zamdan seyyanen zammı ayıran temel fark da bu. Yüzdelik zamda, alınan maaş üzerinden oran hesaplanarak zam yapılır. Böylece kaba olarak maaşlar arasındaki fark korunur. Ancak seyyanen zamın temel amacı, düşük maaş alan çalışanların maaşını yüksek maaş alan çalışanların maaşına yaklaştırmaktır. Seyyanen zamda herkes sabit bir zam aldığından, oran olarak düşük maaş alanlar daha yüksek oranda zam almış olur. Böylece maaşlar arasındaki makasın daraltılması hedeflenir.