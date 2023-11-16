Türkiye Tapu Nedir? Tapu Randevusu Nasıl Alınır?

Sahip olunan emlak veya kaydı olunan mülkiyeti temsil eden tapu kritik önemde olan bir belge. Peki Türkiye Tapu Nedir? Tapu işlemlerinizi halletmek için tapu randevusu nasıl alınır? Sizler için yazdık!

Türkiye Tapu Nedir? Türkiye'de Tapu Sistemi Nasıl?

Türkiye Tapu nedir sorusunun cevabının bilinmesi emlak ve mülkiyet işlerinin takibi ve halledilmesinde oldukça önemlidir. Türkiye'de emlak sahipliği ve mülkiyetin resmi kaydı, tapu sicili tarafından yönetilen tapu sistemi kullanılarak yürütülmektedir. Tapu, bir kişinin veya kurumun bir mülkün sahibi olduğunu kanıtlayan resmi bir belgedir. Türkiye'de tapu sistemi, emlak alım satım süreçlerini düzenler ve mülkiyet haklarını korur.

Tapu sicili, Türkiye genelinde ilçelerde bulunan Tapu ve Kadastro Müdürlükleri tarafından yönetilir. Bir kişi bir gayrimenkul satın aldığında veya satış gerçekleştiğinde, tapu siciline kayıt yaptırmak zorunludur. Bu kayıt, mülkiyetin resmi olarak tanınmasını sağlar ve gelecekteki hukuki sorunlardan korur. Her tapu kaydı, mülkün adresi, yüzölçümü, malikin kimliği ve tapu tarihi gibi önemli bilgileri içerir. Ayrıca, taşınmazın üzerindeki herhangi bir ipotek veya haciz gibi yükümlülükler de tapu kaydında belirtilir. Türkiye'de tapu işlemleri, genellikle tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilir. Alıcı ve satıcı, tapu sicili müdürlüğünde buluşarak işlemleri tamamlarlar. Peki tapu randevusu nasıl alınır?

Tapu Randevusu Nasıl Alınır?

Ev sahibi, tapu dairesi ve tapu dairesinin web sitesi veya çağrı merkezi aracılığıyla kayıt yaptırabilir. Çevrimiçi olarak anında randevu almak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi olan https://randevu.tkgm.gov.tr/ adresine gidin.

"Randevu Al" sekmesini tıklayın.

"T.C. Kimlik Numarası" ve "Şifre" bilgilerinizi girin veya "e-Devlet ile Giriş" seçeneğini kullanın.

"Randevu Tipi" ve "Randevu Tarihi" bilgilerini seçin.

"Randevu Saati" bilgilerini seçin.

"Randevu Bilgileri" bilgilerini kontrol edin ve "Onayla" butonuna tıklayın.

Çağrı merkezinden tapu randevusu almak için: