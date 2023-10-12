Zehra Güneş Annesi ve Babası Gündem Oldu! Boyu Görenleri Şaşırttı!

Zehra Güneş annesi ve babası ile olan fotoğrafıyla sosyal medyada gündem oldu. Annesinin ve babasının boyunun uzun olması ünlü voleybolcunun boyunun nereden geldiğini doğrular nitelikte. Türkiye'nin en başarılı voleybolcularından biri olan Zehra Güneş, 1.97 metre boyuyla dikkat çekiyor. Güneş'in anne ve babasının da uzun boylu olduğu ortaya çıktı.

Zehra Güneş Annesi ve Babası Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu!

Güneş'in babası Zahit Güneş 1.95 metre, annesi Zeynep Güneş ise 1.88 metre boyunda. Güneş'in dedesi de 1.95 metre boyundaydı. Güneş'in anne ve babasının boyunun, onun voleyboldaki başarısında önemli rol oynadığı düşünülüyor.

Uzun boyu sayesinde Güneş, smaç ve bloklarda daha etkili olabiliyor. Güneş, 2023 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiği performansla Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunda önemli rol oynamıştı. Güneş, turnuvada 247 sayı atarak en skorer oyuncu olmuştu. Güneş, bu başarısıyla dünyanın en iyi voleybolcularından biri olarak gösteriliyor.

Sosyal Medyada Anne Babasıyla Çekindiği Fotoğraf Gündem Oldu!

Güneş'in anne ve babasının boyu, sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, Güneş'in anne ve babasının boyunun genetik olduğunu belirterek, onun voleyboldaki başarısını tebrik etti. Bir kullanıcı, "Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu da uzunmuş. Bu da onun voleyboldaki başarısında önemli rol oynamıştır" ifadelerini kullandı. Bir başka kullanıcı ise, "Zehra Güneş'in anne ve babasının boyu da 1.90'ın üzerinde. Bu da onun voleyboldaki başarısını açıklar nitelikte. Gerçekten çok başarılı bir sporcu." yorumunu yaptı. Bunun gibi yüzlerce yorum alan Zehra Güneş annesi çok merak edildi. Babası ve annesinin boyunun bu kadar uzun olması ise Türkiye'deki boy ortalamasını yükselttiklerini gösterdi.