2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları, halkın sırtına KDV ve ÖTV vergileri olarak geri döndü. Yediden yetmişe her kaleme zam gelirken, otomobil fiyatlarına da KDV zammı geldi. İşte marka marka otomobillerin Temmuz ayı fiyatları...

2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
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Otomotiv sektöründe satışlar her ay rekorlar kırarak devam ederken, araç bulunulurluğundaki  sıkıntılar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle otomobil fiyatlarının yükselişi de sürüyor. 

İstedikleri sayıda otomobil ithal edemeyen firmalar araçları bayilere gelmeden daha yolda hatta üretim bandında satışa başladı. Hatta, bazı markalarda bu yılın sonuna kadar olan kotalar dolduğu için sipariş sırasına da girilemiyor. 2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim : 1

TÜRKİYE'NİN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ NELER? 

Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.

Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 1.5 milyon TL'nin altındaki modelleri derledik. 

Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 1.5 milyon TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler? 

2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller - Resim : 2

VOLKSWAGEN: Polo 1.0 80 PS Manuel Impression

2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
2023 Temmuz fiyatı: 812,600 TL
2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL

SEATIBIZA 1.0 Evo 80 HP Style

2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
Haziran Fiyatı: 770.000 TL
Temmuz Fiyatı: 783.000 TL

SEAT: LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style

Fiyatı 930.000 TL
Haziran fiyatı: 1.190.000 TL
Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL

SEAT: Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style

2023 Mayıs fiyatı: 745.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 925.000 TL
Temmuz fiyatı: 941.000 TL

SEAT: SEAT Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG

Xperience 

Temmuz fiyatı: 1.495.000 TL

SKODA Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite

2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL

SKODA: Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort 

Mayıs fiyatı 799.400 TL
Haziran Fiyatı: 939.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL

SKODA: OCTAVIA Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG

Mayıs Fiyatı: 964.400 TL
Haziran Fiyatı: 1.139.900 TL
2023 Temmuz fiyatı:  1.260.878 TL

KAMIQ Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: Mayıs Fiyatı: 874.900 TL

Haziran Fiyatı: 1.029.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.143.928 TL

CİTROEN: AMI ONE ELECTRIC

2023 Mayıs fiyatı: 259.900 TL
2023 Haziran Fiyatı: 298.000 TL
2023 Temmuz fiyatı: 340.906 TL
2023 Temmuz fiyatı: 350.000 TL

CİTROEN : C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel

2023 Mayıs fiyatı: 535.500 TL
2023 Haziran fiyatı: 607.100 TL
2023 Temmuz fiyatı: 739.883 TL
2023 Temmuz fiyatı: 769.300 TL 

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