2023 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları, halkın sırtına KDV ve ÖTV vergileri olarak geri döndü. Yediden yetmişe her kaleme zam gelirken, otomobil fiyatlarına da KDV zammı geldi. İşte marka marka otomobillerin Temmuz ayı fiyatları...
Otomotiv sektöründe satışlar her ay rekorlar kırarak devam ederken, araç bulunulurluğundaki sıkıntılar ve döviz kurundaki değişimlerin etkisiyle otomobil fiyatlarının yükselişi de sürüyor.
İstedikleri sayıda otomobil ithal edemeyen firmalar araçları bayilere gelmeden daha yolda hatta üretim bandında satışa başladı. Hatta, bazı markalarda bu yılın sonuna kadar olan kotalar dolduğu için sipariş sırasına da girilemiyor.
TÜRKİYE'NİN EN UCUZ OTOMOBİLLERİ NELER?
Sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listeledik.
Sizler için markaların internet sitelerinde son olarak yayımlanan fiyat listelerine göre 1.5 milyon TL'nin altındaki modelleri derledik.
Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri hangileri? 1.5 milyon TL altında hangi otomobiller alınabilir? Türkiye'nin en ucuz otomobilleri neler?
VOLKSWAGEN: Polo 1.0 80 PS Manuel Impression
2023 Mayıs fiyatı: 637,000 TL
2023 Haziran fiyatı: 740,200 TL
2023 Temmuz fiyatı: 812,600 TL
2023 Temmuz fiyatı: 853,100 TL
SEATIBIZA 1.0 Evo 80 HP Style
2023 Mayıs fiyatı: 617.000 TL
Haziran Fiyatı: 770.000 TL
Temmuz Fiyatı: 783.000 TL
SEAT: LEON 1.0 eTSI 110 HP DSG Style
Fiyatı 930.000 TL
Haziran fiyatı: 1.190.000 TL
Temmuz fiyatı: 1.211.000 TL
SEAT: Arona 1.0 EcoTSI 95 HP Style
2023 Mayıs fiyatı: 745.000 TL
2023 Haziran fiyatı: 925.000 TL
Temmuz fiyatı: 941.000 TL
SEAT: SEAT Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG
Xperience
Temmuz fiyatı: 1.495.000 TL
SKODA Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite
2023 Mayıs fiyatı: 654.900 TL
2023 Haziran fiyatı: 779.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 864.267 TL
SKODA: Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort
Mayıs fiyatı 799.400 TL
Haziran Fiyatı: 939.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.042.234 TL
SKODA: OCTAVIA Elite 1.0 TSI e-Tec 110 PS DSG
Mayıs Fiyatı: 964.400 TL
Haziran Fiyatı: 1.139.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.260.878 TL
KAMIQ Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: Mayıs Fiyatı: 874.900 TL
Haziran Fiyatı: 1.029.900 TL
2023 Temmuz fiyatı: 1.143.928 TL
CİTROEN: AMI ONE ELECTRIC
2023 Mayıs fiyatı: 259.900 TL
2023 Haziran Fiyatı: 298.000 TL
2023 Temmuz fiyatı: 340.906 TL
2023 Temmuz fiyatı: 350.000 TL
CİTROEN : C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
2023 Mayıs fiyatı: 535.500 TL
2023 Haziran fiyatı: 607.100 TL
2023 Temmuz fiyatı: 739.883 TL
2023 Temmuz fiyatı: 769.300 TL