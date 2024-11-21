Araç alıp-satacaklar dikkat! Süre sona eriyor

Türkiye Odalar Borsalar Birliği Akın Duman aracını satmak isteyen araç sahiplerine uyardı. Duman, araç satın alındıktan sonra 15 gün içerisinde trafik sigortası poliçesi yaptırma süresinin artık geçerli olmadığını belirtti.

Yeni düzenlemeye göre, araç alımında trafik sigortası işlemlerinin daha kısa sürede tamamlanması gerekecek.

Bu düzenleme, trafik güvenliğini artırmayı hedeflerken, araç sahiplerini daha hızlı hareket etmeye yönlendirecek. Poliçe işlemlerinde mağduriyet yaşamamak için araç alımlarında sigorta işlemlerinin zaman kaybetmeden yapılması önem taşıyor.

Duman, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Anayasa Mahkemesi karar metnine göre, araç satışının yapıldığı gün sigortalılar trafik poliçelerini yaptırmak durumundalar. 5 Mart 2024 tarihli ve 32480 sayılı Resmi Gazete’de, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 94. Maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine; kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine (5.12.2024 tarihi itibariyle) karar verildiği bilgisi yer almaktadır. İlgili karar ile aşağıdaki maddeler yürürlükten kaldırılmıştır."

Duman, yürürlükten kalkan maddeleri sıraladı:

"Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde, devreden kişi 15 gün içinde sigortacıya durumu bildirmek zorundadır. Sigortacı sigorta sözleşmesini durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren on beş gün içinde feshedebilir. Sigorta fesih tarihinden on beş gün sonrasına kadar geçerlidir."