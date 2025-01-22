Citroen'den ölümcül hata: 869 bin araç geri çağrılıyor

Fransız otomobil üreticisi Citroen, Japonya merkezli Takata şirketinin ürettiği hava yastıklarındaki arıza nedeniyle büyük bir geri çağırma operasyonu başlattığını açıkladı. Bu durum, araç sahipleri için ciddi bir güvenlik riski taşıyor. Hava yastığı arızası, patlamalarla sonuçlanarak sürücülere ciddi yaralar verebiliyor ve hatta ölümcül kazalara yol açabiliyor.

Gazete Duvar'a göre, Citroen, geri çağırmanın Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Moldova, İsviçre ve Ukrayna gibi ülkelerde satılan araçları kapsayacağını duyurdu. Şirket, geri çağırma sürecine birkaç hafta içinde başlayacaklarını belirtirken, diğer Avrupa ülkelerinde de sürecin devam edeceğini belirtti. Şirketin açıklamasına göre, toplamda 869 bin aracın etkileneceği ve bunlardan 400 bin’inin yalnızca Fransa’da bulunduğu ifade edildi.

Citroen’in geri çağırma kararına sebep olan hava yastığı arızası, Japonya merkezli Takata şirketinin ürettiği hava yastıklarında meydana gelen bir sorun sonucu ortaya çıktı. 2014 yılından bu yana, hava yastıklarındaki arızalar, içindeki gazın ısı ve nem nedeniyle patlamalar meydana getirerek sürücüler üzerinde büyük bir tehdit oluşturdu. Bu patlamalar, ciddi yaralanmalara yol açarken, bazı durumlarda ölümcül sonuçlar doğurdu. Takata hava yastıkları nedeniyle yaşanan güvenlik sorunları, dünya çapında birçok otomobil üreticisini etkiledi. Volkswagen, Nissan, BMW ve Toyota gibi global markalar, Takata hava yastığı arızası nedeniyle milyonlarca aracı geri çağırmak zorunda kalmıştı.