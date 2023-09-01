Egzoz emisyon muayenesini yaptırmayana büyük ceza! Bakanlık denetimleri arttırdı

Dünyada artan araç sayısıyla birlikte atmosfere yayılan egzoz gazı salınımı da aynı oranda artıyor.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın egzoz emisyon denetimleri de sürüyor.

Belirli ölçüm sınırını aştığında insan sağlığına zararlı olan bu gazın çevreye yayılımına yol açan 1 milyon araca idari para cezası uygulandı.

EGZOZ EMİSYON MUAYENESİ YAPTIRMAMA CEZASI NE KADAR?

Bakanlığın, Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi üzerinden Egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçlar trafikte tespit ediliyor.

Tespit edilen araçlara 2023 yılı için idari para cezası tutarı 6 bin 275 lira.

Uzmanlar araçların her iki yılda bir emisyon ölçümü yaptırılması gerektiğini söylüyor.