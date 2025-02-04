Honda Motosiklet Türkiye’ye Büyük Onur! "Yılın En İtibarlı Markası" Seçildi

Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri, markaların itibarını ve marka değerini ölçen kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor.

Bu yıl 11’inci kez düzenlenen ödüller kapsamında, 9 ana ve 16 alt kriterden oluşan 70 farklı kategori değerlendirmeye alındı. Türkiye genelinde 12 ilde 1200 kişiyle yüz yüze yapılan anketler sonucunda Honda Motosiklet Türkiye, motosiklet kategorisinde en itibarlı marka olarak zirveye çıktı.

İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde, Honda Motosiklet Türkiye’yi temsilen Pazarlama Yöneticisi Emel Efe Tüzmen, Ürün Planlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Kutlu, Ürün Müdürü Emre Koşak yer aldı.

Törende konuşan Honda yetkilileri, markanın müşteri odaklı yaklaşımı, yenilikçi ürünleri ve güçlü pazarlama stratejileriyle sektörde öncü konumunu sürdürdüğünü vurguladı.