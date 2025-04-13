Otomotivde ilk çeyrek alarmı: Üretimde gerileme var

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2025 yılının Ocak-Mart dönemine ilişkin üretim, ihracat ve pazar verilerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye'nin toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 düşüş göstererek 344 bin 120 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil üretimi ise yüzde 7 azalarak 220 bin 927 adet oldu. Traktör üretimi de dahil edildiğinde toplam üretim 352 bin 299 adede ulaştı.

TİCARİ ARAÇLARDA SERT DÜŞÜŞ

Ticari araç grubunda üretim, ilk çeyrekte genel olarak yüzde 11 oranında azaldı. Bu düşüş, ağır ticari araçlarda yüzde 32, hafif ticari araçlarda ise yüzde 9 seviyesinde gerçekleşti.

KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 65 SEVİYESİNDE

Sanayi genelinde kapasite kullanım oranı yüzde 65 olarak ölçüldü. Araç gruplarına göre kullanım oranları ise şöyle:

Hafif araçlar (otomobil + hafif ticari): %66,

Kamyon grubu: %47

Otobüs-midibüs grubu: %60

Traktör: %44

İHRACATTA LİDERLİK SÜRÜYOR

Her ne kadar üretim tarafında düşüş yaşansa da otomotiv sektörü ihracatta liderliğini korudu. 2025’in ilk çeyreğinde, sektörün toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 2 artarak 9,4 milyar dolara, avro bazında ise yüzde 1,4 artışla 8,6 milyar avroya yükseldi.

Ana sanayi ihracatı: %1 artış, tedarik sanayi ihracatı: %3 artış gösterdi.

Adet bazında ise toplam ihracat yüzde 1 düşüşle 254 bin 683 adet, otomobil ihracatı ise yüzde 3 düşüşle 149 bin 843 adet oldu. Ticari araç ihracatı yüzde 2 artarken, traktör ihracatı yüzde 45 düşüşle 2 bin 529 adede geriledi.

İç pazarda da daralma yaşandı. Toplam taşıt pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 285 bin 818 adet seviyesine indi. Bu dönemde:

Otomobil pazarı: %4 düşüşle 223 bin 793 adet

Ticari araç pazarı: %16 daralma

Ağır ticari araç pazarı: %20 daralma

Hafif ticari araç pazarı: %16 daralma

Toplam taşıt pazarında yerli araçların payı, geçen yılın ilk çeyreğine göre 2 puan azalarak yüzde 31 oldu. Bu oran, otomobil satışlarında yüzde 32, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 22 olarak gerçekleşti.