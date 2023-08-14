Tesla Model Y fiyatlarını aşağı cekti! Rekabet kızışıyor

Tesla, Çin'de Model Y Fiyatlarını İndirdi: Uzun Menzil ve Performans Versiyonlarında Düşüş Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin pazarında Model Y'nin belirli versiyonlarının satış fiyatlarını düşürme kararı aldı. Bu indirim, Model Y Long Range ve Model Y Performance modellerini kapsıyor.

MODEL Y LONG RANGE FİYATI YÜZDE 4,5 DÜŞEREK 299,900 YUAN'A İNDİ

Tesla'nın Model Y Long Range versiyonunun başlangıç fiyatı, yaklaşık yüzde 4,5 oranında düşüşle 299,900 yuan (yaklaşık 52,000 Amerikan Doları) seviyesine indirildi. Aynı şekilde, Model Y Performance modelinin başlangıç fiyatı da yüzde 3,8 oranında azalarak 349,900 yuan oldu.

TESLA'DAN MODEL 3 ALANA ÖZEL SİGORTA SÜBVANSİYONU

Tesla ayrıca, 14 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında Model 3 giriş seviye, arkadan çekişli modellerini satın alan müşterilere özel olarak 8,000 yuan sigorta sübvansiyonu sunma kararı aldığını duyurdu.