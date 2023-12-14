Trafik Sigortasına Zam Geldi! Asgari ücrete bağlandı...

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; yapılan değişiklikle birlikte 2024 yılında Ocak ayından itibaren başlamak üzere trafik sigortası primleri her ay yüzde 5 oranında artış yaşayacak.

Yüzde 5'e Yükseltildi

Bunun dışında Mayıs 2024 tarihinden itibaren ise hasar maliyet endeksi hesaplamasında yüzde 45 asgari ücret oranı, yüzde 30 harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçları yedek parça ve aksesuarları fiyat artış oranı, yüzde 15 ağırlık ile harcama endeksi-motorlu araçlar fiyat artış oranı ve yüzde 10 ağırlık ile harcama endeksi-kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı fiyatlarına göre artışlar yapılacak.

Kurul, hasar maliyet endeksi üzerinde izleme ve düzeltme faktörü belirlemeye, hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ayları için belirlenen artış oranı ile 2024 yılı Mayıs ayından itibaren endeks ile belirlenecek oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar artırarak uygulamaya yetkili de oldu.