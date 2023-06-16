Volvo S60 ve S90 Türkiye'de yeniden satışa sunuldu: İşte güncel Volvo fiyat listesi

İsveç otomotiv devi Volvo, güncel fiyat listesini açıkladı. Haziran ayında geçerli olacak fiyatlar, tahmin edilebileceği üzere geçen aya göre zamlı. Ancak burada dikkat çeken bir husus var. Volvo, sedan otomobilleri S60 ve S90'ı birkaç ay aradan sonra yeniden Türkiye'ye getirdi.

Peki Volvo'nun sıfır araba fiyatları ne durumda? İşte Volvo Haziran 2023 güncel fiyat listesi

VOLVO ARABA FİYATLARI - HAZİRAN 2023

Kaynak: https://www.volvocars.com/tr/l/fiyat-listesi/