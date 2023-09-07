Baldur's Gate 3 Türkiye fiyatlarında büyük sıçrama: PlayStation sürümü yüzde 80 zamlandı

Son dönemin en dikkat çeken oyunlarından biri olan Baldur's Gate 3, Türkiye'de fiyatlarıyla gündemde. Zar atmalı bir rol yapma oyunu olan Baldur's Gate 3, Türk oyuncuların gönlünde taht kurarken, son zamanlarda yapılan büyük bir fiyat artışıyla da konuşulmaya başlandı. Özellikle PlayStation sürümünde yaşanan yüzde 80'lik bir fiyat artışı, oyuncular arasında büyük bir tartışma yarattı. Bu yazıda, Baldur's Gate 3'ün Türkiye'deki fiyat değişiklikleri ve oyunseverlerin tepkileri üzerine odaklanacağız.

PLAYSTATİON SÜRÜMÜ YÜZDE 80 ZAMLANDI

Baldur's Gate 3, Türkiye'de büyük bir fiyat artışıyla gündeme oturdu. Oyun, PlayStation Store'da standart ve Deluxe sürümüyle satılmakta ve başlangıçta sırasıyla 699 ve 799 TL olarak fiyatlandırılmıştı. Ancak son zamla birlikte, bu fiyatlar 1.249 ve 1.499 TL'ye kadar çıkarak yüzde 80'e varan bir artış yaşandı. Şu an için PlayStation sürümü, PC versiyonundan daha yüksek bir fiyata sahip durumda.

Baldur's Gate 3, Türkiye'deki fiyatlandırması ve Türkçe dil desteği ile Türk oyuncular arasında büyük ilgi gördü. Oyun, zar atmalı bir rol yapma oyunu olmasına rağmen kısa sürede dünya genelinde büyük bir popülarite elde etti. Ayrıca, Metacritic'ten aldığı 97 puanla 2023'ün en yüksek değerlendirmeye sahip oyunu oldu.

Oyunun PC sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel I5 4690 / AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 970 / RX 480 (4GB+ VRAM)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 150 GB kullanılabilir alan



Baldur's Gate 3, bu büyük fiyat artışıyla Türkiye'deki oyuncular arasında tartışma konusu haline geldi. Oyunseverler, bu tür zamların oyun endüstrisinde nasıl bir etki yaratacağını ve gelecekteki oyun alışverişlerini nasıl etkileyeceğini yakından takip ediyor.