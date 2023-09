Call of Dragons nedir? Rise of Kingdoms'ın yaratıcılarından fantastik bir evren daha!

Rise of Kingdoms'un sevilen oyununu geliştiren ekip, şimdi ikinci büyük başyapıtları olan Call of Dragons'u piyasaya sürdü! Ejderhalarınız, çeşitli vahşi yaratıklarınız ve durdurulamaz ordunuzla dünyayı fethetmeye hazır olun. Daha önce hiç yaşamadığınız savaş deneyimleri sizi bekliyor. Heyecan, strateji ve aksiyon bu oyunda zirveye çıkacak!

CALL OF DRAGONS NEDİR?

Ordunuzu güçlendirmek için farklı kahramanları ekleyebilir ve bu kahramanları sürekli olarak yükselterek potansiyellerini artırabilirsiniz. Gücünüzü çeşitlendirmek için farklı canavarları yetiştirmek iyi bir seçenek olacaktır. Sadece ordunuzu yönetmekle kalmayacak, aynı zamanda şehrinizi geliştirmeye de özen göstereceksiniz. Yeni binalar inşa ederek kapasitenizi artırabilir ve topraklarınızı genişletmek için her detayı göz önünde bulundurmalısınız.

Liderlik yeteneklerinizi kanıtlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor! Oyunda üç büyük bölge ve birçok farklı fantastik ırk bulunmaktadır. Bu ırkların hem şehir hem de askeri yapıları farklılık göstermektedir. Her ırkın özelliklerini anlamak, size en uygun ırkı seçmeniz ve rakiplerinizin potansiyelini anlamanıza yardımcı olacaktır.

BLUESTACKS İLE OYUN DENEYİMİNİZİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYIN!

Call of Dragons oyununu BlueStacks ile bilgisayarınızda çalıştırarak oyun deneyiminizi olağanüstü bir seviyeye taşıyabilirsiniz. BlueStacks, Android oyunları ve uygulamalarını bilgisayarınızda sorunsuz bir şekilde çalıştırmanıza olanak tanıyan eşsiz bir uygulama oyuncusu olarak öne çıkıyor. Call of Dragons'ı bilgisayarınıza indirin ve efsanevi savaşların ve aksiyonun tadını çıkarın! Geniş bir krallığı yönlendireceğiniz Call of Dragons oyununu küçük ve sınırlı dokunmatik ekranlar yerine geniş bilgisayar ekranlarında oynamak kesinlikle daha iyi bir tercih olacaktır. Ayrıca, ekipmanlarınızı kullanarak performansınızı artırma fırsatı yakalayacaksınız. Gelişmiş tuş eşleme özelliği sayesinde fare, klavye ve diğer ekipmanlarınıza özel kontrol ayarlamaları yapabilir, kişiselleştirilmiş kontrol düzeninizle geniş ekranlarda oyunların keyfini çıkarabilirsiniz! Call of Dragons'ı BlueStacks ile deneyimleyin ve fırtınayı başlatın!

CALL OF DRAGONS OYNAMAK İÇİN TEK İHTİYACINIZ!

En az 4GB RAM'e sahip olan herkes bilgisayarına Call of Dragons'u indirebilir ve oynamaya başlayabilir! Hemen kurulumu başlat ve oyun evrenine adım at!