Call Of Duty 2024'te Verdansk İle Geri Dönüyor

Call of Duty 2024, hayranlarını sevindirecek bir geri dönüşe imza atıyor.

Oyunun 2024 sürümünün, uzun süredir hayranlarını ve yeni oyuncuları heyecanlandıracak bir hamleyle, orijinal Warzone haritası Verdansk'ı geri getirmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Insider Gaming, Warzone'un orijinal haritası Verdansk'ın 2024 yılı sonuna kadar geri döneceğini öğrendi. Ancak haritanın çıkış tarihi hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Heyecan Dorukta

Oyunun yapım aşamasında yer alan bir kaynak ise, bu sürümün 'hayranların en sevdiği sezon' olacağını imâ ederek, oyunseverlerin heyecanını doruğa taşıdı.

Teknolojioku.com'da yer alan habere göre, Verdansk haritası ilk olarak Mart 2020'de ortaya çıktı ve hızla oyuncuların favorisi haline geldi. Bu haritanın muhtemel geri dönüşü, oyun endüstrisinin klasik unsurları yeniden ziyaret ederek oyuncu ilgisini canlandırma eğilimiyle uyumlu. Bu strateji sadece "Call of Duty"ye özgü değil; Fortnite gibi diğer popüler oyunlar da, topluluklarının büyük beğenisini kazanarak orijinal haritalarını başarıyla yeniden canlandırdı.

Call Of Duty 2024 Nerede Geçecek

Verdansk'ın yeniden tanıtılması, söylentilere göre "Black Ops Gulf War" adıyla anılacağı iddia edilen 2024 "Call of Duty" sürümünün lansmanıyla eş zamanlı olması bekleniyor. Treyarch tarafından geliştirildiği belirtilen bu yeni oyunun, Körfez Savaşı sırasında geçtiği ve "Call of Duty"nin bilinen yüksek tempo oynanışına tarihi bir arka plan eklediği düşünülüyor. T

Verdansk'ın geri dönüşü, oyunun yayıncısı Activision'ın popüler haritaları yeniden tanıtma genel planının bir parçası. Raporlara göre, Rebirth Adası ve Fortune’s Keep gibi diğer sevilen haritaların da 2024'te geri dönmesi planlanıyor. Bu yaklaşım, oyuncuların neleri değerli bulduğuna dair keskin bir farkındalığa işaret ediyor ve oyuncu katılımında ve topluluk heyecanında bir canlanma sahnesini hazırlıyor olabilir.

Sadece haritalarla sınırlı kalmayarak, "Call of Duty: Modern Warfare 3" ve Warzone da mevcut sezonlarında bir kış tatili etkinliği hazırlığında. Bu etkinliğin, mevsime özgü haritalar ve sınırlı süreli modlar (LTMs) içeren tatil temalı bir dokunuşla oynanışı renklendirmesi bekleniyor.