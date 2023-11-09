GTA 6 Ne Zaman Çıkacak? Resmi Duyuru Geldi

Oyun tutkunları, 2013 yılından bu yana geliştirilen GTA 6'nın fragmanını, oyunun nasıl bir yapısı olacağını ve ne zaman piyasaya sürüleceğini merakla bekliyor.

Bir önceki oyunu olan GTA 5, 10 yıl önce piyasaya sürüldü ve büyük bir başarı elde ederek 185 milyondan fazla kopya satarak Minecraft'ın hemen ardından tüm zamanların en çok satan ikinci video oyunu unvanını kazandı.

Take - Two Interactive, bu hafta GTA 6'nın resmi duyurusunu yapmayı planlıyor. Öte yandan yapımcı şirketin Rockstar Games'in 25. yıldönümünü kutlamak için GTA 6'nın fragmanını Aralık ayında yayınlayacağı öne sürüldü.

Görüntüleri Sızdıranlara Hapis Cezası

Geçtiğimiz yıl, bilgisayar korsanları GTA 6'dan bazı görüntüleri sızdırdı. Rockstar Games ise ağa izinsiz erişimden dolayı dava açtı. İki İngiliz hacker 2023'ün ilk aylarında Londra'da görülen bir ceza davasında suçlu bulunarak tutuklandı.

Bilgisayar korsanları tarafından sızdırılan görsellerde başrolde ilk kez bir kadın karakterin olduğu görüldü.

Harita İki Kat Daha Büyük Olacak

Öte yandan GTA 6'nın haritasının GTA 5'e göre iki kat daha büyük olmasının beklendiği öne sürüldü.

Bu, oyunun tarihteki en pahalı eğlence ürünü olacağı anlamına geliyor. Çünkü Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin yapım maliyeti 715 milyon dolar ve Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminin yapım maliyeti 378 milyon dolardı.

Bu bütçe, oyunun geliştirme sürecini ve piyasaya sürüldükten sonra yapılacak reklam ve içerik oluşturma çalışmalarını kapsamaktadır.