Valorant mobile apk indir! Valorant mobile nasıl indirilir?

Riot Games'in sevilen oyunlarından olan VALORANT, mobil platform üzerinde çalışmalara devam etmekte. VALORANT oyuncularının ve özellikle mobil oyuncuların sabırsızlıkla beklediği VALORANT mobile nereden indirilir? VALORANT mobile apk indirme işlemi nasıl oluyor? Kapalı beta Çin sunucularına nasıl girebilirim? Gibi bir çok soru etrafta dolaşmakta. Riot Games'in bu sorular cevabı ne oldu? Gelin birlikte detayları inceleyelim. VALORANT mobile apk nasıl indirilir öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin!

VALORANT MOBİLE APK NEDİR?

Riot Games'in geliştirdiği VALORANT, ilk olarak Project A kod adıyla duyurulmuştu. Oynaması ücretsiz bir taktiksel birinci şahıs nişancı oyunu olan VALORANT, birkaç yıldır mobile platform için planlarını açıklıyor. Rakipleri PUBG Mobile, Call of Duty mobile ve Apex legends gibi VALORANT geliştiricileri de mobil oyunculara erişmek istiyor. VALORANT mobile henüz piyasaya çıkmasa da oyunun mobile versiyonunun kapalı beta Çin sunucularında test edildiği biliniyor. Peki bu sunuculara giriş mümkün mü? Zor ama imkansız olmayan bir yolla oyun severler VALORANT mobile kapalı beta Çin sunucularına girmenin bir yolunu buldu.

VALORANT MOBİLE APK KAPALI BETA SUNUCUSUNA NASIL GİRİLİR?

Bilgisayar üzerinden oynanan VALORANT'ın mobile platforma entegresi ve geliştirilmesinde çıkan sorunları değerlendirmek adına Riot Games, bu platformda tecrübe sahibi olan Çin ekipleriyle oyunu test ediyorlar. Bu kapalı beta test sunucularına Riot Games hesabı olan ve Çin'de yaşayan oyuncular kolayca erişebiliyor. Aslında sunuculara girmek için Çin de olmak zorunda değilsiniz.

Proxy ve VPN yardımı ile kendini Çin sunucularına bağlayabilen oyuncular gün geçtikçe artıyor. VALORANT mobile oynamak için proxy ve vpn ayarlarını değiştiren oyuncular Riot Games hesaplarını bağladıklarında telefondan VALORANT test sunucusunu deneyimleme fırsatı yakalıyorlar.

VALORANT MOBİLE APK NEREDEN İNDİRİLİR?

VALORANT mobile apk adında birtakım apk uygulamalar internette bulunmakta fakat bunların bir çoğu resmi programlar olmadığı gibi içinde zararlı yazılım bulundurduğu da biliniyor. VALORANT Mobile apk, proxy ve vpn oluşturmak oldukça zor ve telefon güvenliği için tehdit oluşturuyor. Riot Games'in resmi yayımı olmayan uygulamaları telefonunuza indirmeyin. Sağlıcakla kalın.