Karışık lahana turşusu, sofralarımızı zenginleştiren lezzetli bir turşu çeşididir. Özellikle kış aylarında tüketilen bu turşu, vitamin dolu sebzelerin harmanlanmasıyla hazırlanır. Sizler için pratik bir şekilde yapabileceğiniz karışık lahana turşusu tarifini basit adımlarla açıklıyoruz!

Karışık lahana turşusu, hem lezzetiyle hem de sağlığa faydalarıyla öne çıkan bir tariftir. Turşular, probiyotik içerikleri sayesinde sindirim sistemi için faydalıdır. Aynı zamanda C vitamini açısından zengin olan lahana, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. İşte karışık lahana turşusu tarifi:

Karışık Lahana Turşusu Nasıl Yapılır? Karışık Lahana Turşusu Kaç Günde Olur?

Malzemeler:

1 orta boy lahananın orta kısmı (Kenarlarını sarma için kullandım)

1 kilo kadar kornişon salatalık

5-6 adet havuç

1 buçuk baş sarımsak

1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı iri tuz

1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi (Elma sirkesi de olur)

Sıcak su

Hiç kullanılmamış kapak

Dilerseniz bir çay kaşığı limon tuzu da ekleyebilirsiniz

İçine biber de ekleyebilirsiniz

Yapılışı:

İlk adım olarak lahananın sarmalık kısımlarını ayırın ve orta kısmını istediğiniz büyüklükte doğrayın.

Salatalıkları baş kısımlarını kesip dilimler halinde doğrayın.

Havuçları da aynı şekilde kabuklarını soyup doğrayın.

Sarımsakları ayıklayıp büyükse sarımsakları iki üç parçaya kesip bir kenara alın.

Geniş bir leğenin veya tepsinin içine önce lahanayı, sonra salatalığı ve havuzu ekleyip güzelce harmanlayın. İsterseniz lahanayı az bir miktar tuz atarak ovalayabilirsiniz.

Daha sonra 1 litrelik cam kavanozlara veya daha büyük bir cam kavanoza lahanayı yerleştirmeye başlayın. Lahanaları kavanoza yerleştirirken oklava yardımıyla veya elinizle bastırarak doldurun, böylece suyu eklediğinizde lahanalar yukarı doğru çıkmaz. Az lahana kullanırsanız, su eklediğinizde lahanaların yüzeye çıkma ihtimali vardır, bu nedenle kavanozu iyice doldurmalısınız.

Kavanozları doldurduktan sonra her birine birer yemek kaşığı iri tuz ekleyin ve ardından bir çay bardağı üzüm sirkesi ilave edin.

En son olarak üzerlerine kaynattığınız sıcak suyu azar azar ekleyin.

Hiç kullanılmamış kapaklarla kavanozları sıkıca kapatın ve ters çevirin. Ertesi gün kavanozları düzeltip serin bir ortamda saklayın. Turşunuz yaklaşık 15-20 gün sonra yemeğe hazır olacaktır. Deneyecek olanlara kolay gelsin.

Karışık lahana turşusu, ev yapımı ve sağlıklı turşu arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Kış aylarında vitamin deposu olarak kullanabileceğiniz bu tarif, sofralarınıza lezzet ve şifa katacaktır! Afiyet olsun!