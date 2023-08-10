Koltuk altı kararması için kesin çözüm! 2 malzeme ile anında etkisi görülüyor

Koltuk altı kararmaları birçok farklı nedenden dolayı kadınlarda ve erkeklerde görülüyor. Kılları yanlış alma ya da başka hatalı yöntemler kararmaya sebep olabiliyor. Ancak bunun çözümü oldukça basit! 2 malzeme ile anında etkisi görülüyor... Bu formül Koltuk altı kararması için kesin çözüm sağlıyor!

KOLTUK ALTI KARARMASI NEDEN OLUYOR

Koltuk altı yaz aylarında aşırı terleme ile ya da havasızlık nedeniyle kararabilir. Ağdanın çok sıcak bir şekilde yapılması ya da jiletin deri üzerinde hasar bırakması nedeniyle koltuk altının kararması kadınlarda ya da erkeklerde görülebiliyor. Ayrıca deodorant kullanımı da koltuk altının kararmasına neden olabiliyor.

KOLTUK ALTI KARARMASI İÇİN KESİN ÇÖZÜM

Evde yapabileceğiniz çok doğal, pratik ve koltuk altı kararmalarını geçirmede işe yarayan bu tarifi mutlaka deneyin!

1 adet yarım limon ile 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırdıktan sonra peeling yapar gibi koltuk altınıza 2-3 dakika masaj yaparak yedirin, 15 dakika bekledikten sonra durulayın. Haftada 4 gün uygulayın ve 1 ay sonucunda renk açılmalarının başladığını fark edeceksiniz.