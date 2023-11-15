Koltuk Altını Anında Bembeyaz Yapıyor! Bu 2 Malzeme Yeterli

Bu yönlem ile koltuk altı kararmalarının geçebileceğini kim bilebilirdi ki. Sadece 2 malzeme ile bembeyaz olan koltuk altları için bu yöntemi uygulamanız yeterli. Bakın koltuk altını anında bembeyaz yapan o yöntem neymiş, işte merak edilen ayrıntılar...

Koltuk Altını Anında Bembeyaz Yapıyor

Koltuk Altını Anında Bembeyaz Yapıyor

Koltuk altı aşırı terleme ve havasızlıktan ötürü kararabiliyor. Ağdanın sıcak bir şekilde yapılıyor olması veya jiletin deri üstünde hasar bırakması sebebiyle koltuk altı kararması kadın ve erkeklerde görülüyor. Bununla beraber deodorant kullanımı koltuk altı kararmasına sebep olan faktörlerden biri olarak görülüyor.

Evinizde kolayca yapacağınız bu tarifi muhakkak denemelisiniz, koltuk altındaki kararmayı geçirmek konusunda işe yarayan bu yöntem doğla olmakla kalmayıp aynı zamanda pratik de.

Bu 2 Malzeme Yeterli

1 tane yarım limon ile 1 yemek kaşığı karbonat karıştırıldıktan sonra peeling yaparcasına koltuk altınızdaki bölgeye 2 ve 3 dakika aralığında masaj yapıp yedirin. Daha sonra 15 dakika kadar bekletip durulayın. Haftada 4 gün bu tarifi uygulayın ardından 1 ay sonra koltuk altınızın beyazladığını kendi gözlerinizle göreceksiniz.