Pas neden olur? Musluk tuvalet ve banyodaki paslar nasıl geçer?

Evlerimizde sıkça karşılaştığımız sorunlardan biri olan pas, metal yüzeylerin zamanla oksitlenmesi sonucu oluşan bir tabakadır. Oluşumu nem, sıcaklık ve metalin türü gibi faktörlere de bağlıdır, estetik görünümü bozmasının yanı sıra metalin dayanıklılığını da azaltabilir. Özellikle musluklar, tuvaletler ve banyo gibi alanlarda pas oluşumu oldukça yaygın bir problem haline gelebilir. Peki, pas nasıl temizlenir ve oluşumu nasıl engellenir?

PASIN OLUŞUMUNU ÖNLEMEK

Kuru Tutma: Metal yüzeyleri kuru tutmaya çalışın. Islaklık pas oluşumunu hızlandırabilir. Banyo ve tuvalet gibi alanlarda sık sık temizlik yaparak su birikimini engelleyin.

Havalandırma: Banyo ve tuvalet gibi alanlarda iyi bir havalandırma sağlayın. Nem oranını düşürmek pas oluşumunu azaltabilir.

Pas Önleyici Ürünler: Pas önleyici spreyler veya kaplamalar kullanarak metal yüzeyleri koruyabilirsiniz.

PAS TEMİZLİĞİ

Doğal Temizleyiciler: Sirke ve limon suyu gibi doğal asitler, hafif pas lekelerini temizlemekte yardımcı olabilir. Bunları suyla karıştırarak etkilenen bölgelere uygulayabilirsiniz. Fakat asitlerin aşındırıcı etkisini göz önünde bulundurun.

Pas Temizleme Ürünleri: Ev kimyasalları veya pas temizleme ürünleri kullanarak daha zorlu pas lekelerini çıkarmayı deneyebilirsiniz. Ürünü kullanmadan önce etiketi okuyun ve talimatlara uyun.

Zımpara Kağıdı, Aşındırıcı Sünger veya Tel Fırça : Hafif pas lekelerini zımpara kağıdı veya tel fırça kullanarak kazıyabilirsiniz. Ancak bu yöntemi kullanırken yüzeyi çizmemeye özen gösterin. Ayrıca diş fırçası da sıklıkla kullanılan malzemelerden biridir.

Klor Bor Çözeltisi: Diğer ürünlerin yapamadığı pas dâhil inatçı tuvalet lekelerine karşı çok daha güçlü, aynı zamanda çevreye çok zarar vermeyen bir yapıya sahiptir. Kloroboron'un kullanılması için öncelikle 7 litre suda çözülmesi gerekir.

Ponza Taşı: Ponza taşı kullanılarak pas lekelerinde etkili bir sonuç alınabilir.

Bu yöntemle etkili sonuç almadıysanız, hidrojen peroksit ve krem ​​tartar ile bir karışım hazırlayın ve macun kıvamına gelen bu özel karışımı yaklaşık 20 dakika lekeye uygulayın. Ardından bölgeyi temiz su ile yıkayabilirsiniz.