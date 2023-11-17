Saç Karışması Neden Olur? Saçlarınız Daha Önemli Olsun!

Saçınız ister kıvırcık, ister düz, ister kısa, ister uzun olsun, bir yığın düğümle uğraşmak hoş olmayan bir sorundur ve ağrıya, saç dökülmesine ve kırılmaya neden olabilir. Saç karışmasını taramak kesinlikle çok zamanınızı alabilir ve saçlarınıza zarar verir. Saç karışıklığını tarayabilseniz de, en iyisi onlardan tamamen kaçınmaktır. Saç karışması neden olur, bunu sizinle paylaşmak istedik.

A. Saçlarınızı Fırçalayın

1. Fırçalamadan Önce Bölümlere Ayırın

Fırçayı saç tellerinize değdirmeden önce saçınızı 2-4 bölüme ayırın ve tarağınızı veya fırçanızı her bölümde nazikçe gezdirin. Saçınız zaten karışıksa, yavaşça ve nazikçe hareket edin, dikkatli hareketlerle düğümler arasında çalışın.

Saçınız ne kadar kalınsa, o kadar fazla bölüm kullanmalısınız. Saçın küçük bölümlerini fırçalamak, saçın pürüzsüz ve elektriklenmeden kalmasına yardımcı olarak düğümlerin önlenmesine yardımcı olur.

Tüm bölümleri taradıktan sonra, parça ve bölümlerin görünümünü en aza indirmek için fırçayı tüm saçınızda bir veya iki kez gezdirin.

2. Uçtan Köke Fırçalayın

Saçınız karışmışsa, kökten uca doğru hareket etmek düğümleri kötüleştirebilir ve ağrıya neden olabilir. Bunun yerine, saçınızı saç telinin ortasından tutun ve ortadan aşağıya doğru fırçalayın. Yukarı doğru ilerleyin ve oluşmuş olabilecek düğümleri nazikçe açın.

Saçınızın uçları düğümlenmişse, uçlardan başlayın ve yukarı doğru ilerleyin. Bu, düğümlenmeyi önlemek için de harika bir yoldur; saç telinin ortasından aşağıya doğru fırçalamak, ardından kökten aşağıya doğru gitmek, başıboş saçları veya uçuşan saçları ayıracak ve fırçanızın çekilmesini önleyecektir.

3. Islak Saçları Fırçalamaktan Kaçının

Düğümleri uzak tutmak için ıslak saçı fırçalamaktan kaçının. Islak saçı fırçalarken saçı germe ve kırma riskiniz vardır, bu da düğüm oluşma riskini artırır. Bunun yerine, saçı sadece nemli veya kuru iken fırçalayın. Islak saçı fırçalamaktan kaçınamıyorsanız, bunu ahşap, geniş dişli bir tarakla yapın ve yavaşça ve nazikçe hareket edin.

Geniş dişli bir tarakla bile, mevcut düğümlere nazikçe yaklaşmalısınız. Düğümü parmaklarınızla mümkün olduğunca ayırın, ardından taramaya geçin.

4. Saçınızı Geniş Tipli Tarakla Tarayın

İnce dişli taraklar kısa saçlar (1-2 inç ve daha kısa düşünün) ve yüzdeki saçlar için harikadır, ancak karışık orta uzunlukta ve uzun saçlara çok çabuk zarar verir. İnce dişli tarak yerine geniş dişli tarak kullanın.

Plastik taraklar da işinizi görecektir ancak plastik tarakların genellikle saça zarar verebilecek küçük dikenleri ve pürüzlü kenarları vardır. Mümkünse, daha pürüzsüz ve yumuşak bir sonuç için ahşap veya bambudan yapılmış bir tarak kullanın. Orta veya uzun saçınızı açtıktan sonra ince dişli bir tarak kullanabilirsiniz. Ancak saç hala düğümlüyse, daha fazla kırılmaya neden olabilir.

B. SAÇINIZIN TEMİZLİĞİ VE ŞEKİLLENDİRME

1. SADECCE SAÇ DİPLERİNİZİ ŞAMPUANLAYIN

Şampuanlarken kökten başlayın ve saç uçlarından tamamen kaçınarak saçınızın ortasına doğru ilerleyin. Saçınızı topuz yapıp tüm saçınızı şampuanınızla köpürtmek yerine, saç uçlarınızı açık bırakın ve şampuanınızı saçınıza yedirin, bunu yaparken saç derinize masaj yapın. Şampuan saçınızdan uçlara doğru akacaktır, bu nedenle şampuanı doğrudan uçlara uygulamanıza gerek yoktur. Şampuanlama aşırı derecede kurutucu olabilir. Kuru saçlara eğilimliyseniz, sadece gün aşırı veya haftada bir kez şampuanlayın. Şampuanı doğrudan uçlara uygularsanız, saçınızı kurutabilir ve daha fazla dolaşmaya neden olabilir.

2. Saç Uçlarına Bakım Yapım

Saç uçlarınızı şampuanlasanız da şampuanlamasanız da saç uçlarınıza bakım yapmalısınız. Geleneksel bir durulama kremi veya durulanmayan bir saç kremi kullanın. Saç telinin ortasından başlayarak, saç köklerinden kaçınarak saç telinden aşağıya doğru saç kremi uygulayın. Bu, saçınızın uçlarını yumuşak ve esnek tutarken, kökte aşırı yağı önleyecektir. Karışıklığı en yaygın nedenlerinden biri kuruluktur. Saçınızı nemli ve sağlıklı tutmak dolaşmaları azaltacaktır.

3. Saçlarınızı Düzenli Kestirin

Her 6-8 haftada bir kestirmeyi hedefleyin. Düzenli kesim, düğümlere ve karışıklıklara yol açabilecek kırık uçları ve kırılmaları önleyecektir. Kesimler arasında kırık uçlar fark ederseniz, kendiniz de hızlı bir kesim yapabilir veya saç randevularınızın sıklığını artırabilirsiniz. Kırık uçlar genellikle kuru ve yıpranmış saçlardan kaynaklanır, bu nedenle kırık uçların tekrarladığını fark ederseniz daha sık kırpın.

Saçınızı lisanslı bir güzellik uzmanı yerine kendiniz kesiyorsanız, aşırı uzunlukları, katları kesmekten ve düz kesmekten kaçının. Bunun yerine, uçları eşit tutmak için makasınızı hafif bir açıyla tutarak küçük bölümler halinde kesin.

4. Günlük Olarak Saç Yağlarını Kullanın

Saç kremi gibi saç yağı da saç uçlarını yumuşatmak ve nemlendirmek için kullanılabilir. Genellikle saç kökünde saç yağı kullanmaktan kaçınmak istersiniz, ancak saç telinin ortasından aşağıya doğru yumuşak bir saç yağı kullanabilirsiniz.

Tüm yağlar eşit yaratılmamıştır. Hindistan cevizi ve zeytinyağı saç bakımları için harika olsalar da, saçı ağırlaştırabilecekleri için günlük kullanım için ideal değildirler. Günlük saç yağı ararken argan gibi daha ince bir yağı tercih edin.

Saç yağları söz konusu olduğunda azı karar çoğu zarar. Sadece bir ya da iki damla kullanın, damlaları ellerinizin arasında ovuşturun ve ellerinizi saç uçlarınızda tarayın. Saç yağı uyguladıktan sonra saçınız tel tel veya nemli olmamalıdır. Eğer hissediyorsanız, çok fazla yağ kullanmışsınızdır ya da yağ çok kalındır.

5. Gerektiğinde Bir Saç Açıcı Kullanın

Bazen, en iyi çabalarınıza rağmen dolaşmalar devam eder. Bu durumlarda, bir dolaşık açıcı saçı yumuşatmaya ve gevşetmeye yardımcı olarak mevcut dolaşıklıkları fırçalamayı ve yeni dolaşıklıkları önlemeyi kolaylaştırabilir. Ancak saç açıcı kullanırken bile fırça veya ince dişli tarak yerine geniş dişli tarak kullanmaya dikkat edin.

Bir saç açıcı satın alırken içeriğine çok dikkat edin. İçerikler kurutucu değil nemlendirici (yağları düşünün) olmalıdır. Bir saç açıcının içinde alkol veya diğer kurutucu maddeler varsa, yarardan çok zarar getirebilir.

Eğer saç açıcı spreyiniz yoksa, ⅓ fincan filtrelenmiş su, ⅓ fincan elma sirkesi ve 1 çay kaşığı yağı karıştırın. Bir sprey şişesi kullanarak bu karışımı saçınıza püskürtün ve her zamanki gibi tarayın.

7. Saçlarınızı Düz Şekilde Kurutun

Fön makinenizi saçınızın altına yerleştirip yukarı doğru üflemek size daha fazla hacim kazandırabilir, ancak aynı zamanda bir yığın düğüm oluşturacaktır. Bunun yerine, saçınızı yuvarlak bir fırça veya sert kıllı bir fırça kullanarak kurutun ve kurutucuyu saç teliniz boyunca yumuşak, uzun darbelerle geçirin.

Çok sık kurutma makinesi kullanmak kırılmalara neden olabilir. Mümkün olduğunda kurutmaktan kaçının ve kurutucuyu 4-6 inçten daha yakın tutmaktan kaçının.

8. Örgüleri Naylon Bantla Bağlayın

Saç bağları kırılmaya neden olabilir. Küçük lastik bantlar özellikle zararlıdır, ancak iple sarılmış bantlar da saç bağının dikişi yoluyla kırılmaya neden olabilir. Kırılmayı önlemek için mümkün olduğunca naylon bant kullanın.

Naylon bantları yerel süpermarketinizden veya güzellik mağazanızdan satın alabilirsiniz. İnternetten de bakabilirsiniz. Eski bir çift tayt kullanarak kendiniz de yapabilirsiniz. Kendiniz yapmak için taytınızı enine 1 inçlik şeritler halinde kesin.

Naylon bantlar lastik bantlara göre daha hızlı ve kolay esneyecektir, bu nedenle her birinden yalnızca 2-3 ay yararlanmayı bekleyin. Uzun süre dayanmadıkları için eski, kullanılmayan naylonları kesmek daha ekonomik bir seçenektir.

C. Uyku Teknikleri Kullanma

1. Başınızı Yastığa Koymadan Önce Saçınızı Toplayın

Saçları karıştırmanın en kolay yollarından biri gevşek saçlarla uyumaktır. Gevşek saçlarla uyumaktan kaçının, bunun yerine bir örgü veya gevşek bir topuz tercih edin. Bu, saçınızı güçlü ve kontrol altında tutacak ve gece boyunca başınızı çevirmeniz düğümlere neden olmayacaktır. Özellikle gece boyunca naylon saç bağları kullanın, çünkü muhtemelen bir miktar savrulma ve dönme yaşayacaksınız. Lastik bantlar bu süre zarfında saça batarak gece boyunca kırılmalara neden olabilir. Tüm uyku stilleri gevşek bir şekilde yapılmalıdır. Sıkı bir at kuyruğu, topuz veya örgü saçı çekiştirecek ve kırılma riski oluşturacaktır.

2. Islak Saçla Uyumaktan Kaçının

Mümkünse ıslak saçla uyumayın. Saçlar ıslak olduğunda hasar görmeye çok daha yatkındır. Saçınız kururken saçınızı savurmak ve döndürmek, pürüzsüz bir saç teli yerine kabarmaya neden olabilir ve bu da dolaşmalara yol açar. Islak saçla uyumak zorundaysanız, geniş dişli bir tarakla taradığınızdan ve önce bir örgü veya topuz yaptığınızdan emin olun.

Geceleri duş almayı tercih ediyorsanız, bunu yatmadan en az bir saat önce yapmaya çalışın. Bunun mümkün olmadığı günlerde, en düşük ayarda bir saç kurutma makinesi kullanabilirsiniz. Bunu yaparsanız, yatağa girmeden önce saçınızı fırçaladığınızdan emin olun.

3. İpek Yastık Kılıfı Kullanın

Pamuk, polyester ve benzeri lifler saçları dolaşmaya daha yatkın hale getirebilir. Bunun nedeni büyük ölçüde kumaşın doğasıdır; bu lifler genellikle biraz pürüzlü bir dokuya sahiptir, bu da saç tellerini yakalayabilir ve düğümlere veya hasarlı şaftlara neden olabilir. Bunun yerine, ipek yastık kılıfları kullanın, böylece saçlar yakalanmadan veya düğümlenmeden serbestçe hareket edebilir.

İpek yastık kılıfları ucuz olmadığı için bu biraz yatırım gerektirir. Yastık kılıfınızı seçerken dikkatli olun. 100 ipek arayın ve saten ve diğer sentetik liflerden kaçının.

4. Derin ve Kesintisiz Uyku Sağlayın

Derin ve kesintisiz bir uyku sağlayın. Sağa sola dönüp durmak düğümlenmelere yol açar. Karışıklıklardan kaçınmanın en basit yollarından biri, vücudunuzun çok fazla hareket etmesini gerektirmeyen kaliteli bir uyku uyumaktır. Yatmaya hazırlanırken rahatlamaya ve sakinleştirici bir uyku ortamı yaratmaya çalışın.

Yatmadan önce rahatlamanıza yardımcı olması için ılık bir fincan çay için ve bir kitap okuyun ya da rahatlatıcı bir müzik dinleyin.

Yatmadan hemen önce elektronik cihazları kullanmaktan kaçının, çünkü elektronik cihazlardan gelen mavi ışık uyku döngülerini bozabilir ve bölünmüş uykuya yol açabilir, bu da daha fazla hareket ve ek düğümlere neden olur.