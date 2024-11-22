Sağlıklı ilişki sürdürebileceğimiz insan sayısının sınırları olabilir mi?

İngiliz antropolog Robin Dunbar, primatlar üzerinde yaptığı çalışmalarla beyin büyüklüğü ile grup büyüklüğü arasında bir ilişki olduğunu keşfetmiştir. İnsan beyninin biliş ve dille ilişkili kısımlarının, sosyal ilişkileri yönetmede çok önemli bir rol oynadığı sonucuna varmıştır. Kısacası, insanlarla kurduğumuz ilişkilerin yalnızca psikolojik değil, bilişsel etkilerinin de olduğu fikrini ortaya koymuştur.

Dunbar Sayısı, insan ruhunun bağ kurma kapasitesini ölçen bir teoridir. Bir zihnin ve varoluşun en fazla kaç kişiyle derin ve sağlıklı bir bağ kurmaya muktedir olduğunu anlatır.

Bu sayı, bir ağacın dalları gibidir. Her dalın bir sınırı, her yaprağın bir gölgesi vardır. Yaklaşık 150’ye ulaşan bu sihirli çember, bir insanın samimiyetle sürdürebileceği ilişkilerin üst sınırını işaret eder.

Bu sayının merkezinde dostluk, sevgi ve aile bağları yer alır. Çemberin dış halkalarına doğru ilerledikçe daha yüzeysel ilişkilerle karşılaşırız. Ne kadar sosyal bir varlık olursak olalım, sınırlı bir zihinsel ve duygusal kapasiteye sahip olduğumuzu hatırlatır Dunbar Sayısı.

Bu teori, insanlığın sınırlandırılmış sonsuzluğunu tasvir eder: Tanışabileceğimiz milyonlarca insan varken, gerçek anlamda tanıyabileceğimiz ve bağ kurabileceğimiz kişi sayısı sadece birkaç yüzle sınırlıdır. Bu sınırlılık, hem bir hüzün kaynağıdır hem de anlamlı bir farkındalık yaratır. Çünkü bu çemberdeki her kişi, bir hikâyenin gerçek ve değerli bir parçasıdır.