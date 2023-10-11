Yüzyıllardır Mescid-i Aksa Dediğimiz Yer Aslında Neresiymiş! Mescid-i Aksa Nerede?

Kudüs denilince akla ilk gelen Mescid-i Aksa gibi yapılar her zaman Kubbetü's Sahra ile karıştırılmıştır. Bugünkü yazımızda Müslümanlar için iki kutsal yapı arasındaki farklara değineceğiz. Binlerce yıllık bir tarihe sahip olan Kudüs elbette sadece Mescid-i Aksa ile sınırlı değil. Kudüs'te 150 dönümlük bir alanda, Mescid-i Haram olarak adlandırılan bölgede Mescid-i Aksa, Kubbetü's Sahra, Asma Taş, Ruhlar Kuyusu gibi önemli mekanlara rastlayabilirsiniz. Günümüz dünyasında pek çok kişi, resimlerde gördüğü altın levhalarla döşeli kubbeli yapıyı Mescid-i Aksa zannetse de aslında burası Kubbetü's Sahra'dır.

Yüzyıllardır Mescid-i Aksa Sandığımız O Fotoğraf Neresi?

Yıllardır her haberde ve her kitapta basılmış olan ve altın bir kubbenin yer aldığı bu fotoğraf çoğu kişi tarafından Mescid-i Aksa olarak karıştırılıyor. Kudüs hakkında çok fazla bilgisi olmayan birçok kişi bu fotoğraf sebebi ile orayı Mescid-i Aksa zannediyor. İşte bahsettiğimiz o fotoğaf:

Bu fotoğrafta gördüğünüz yer kesinlikle Mescid-i Aksa değil. Bu yerin adı Kubbetü's sahra. Mescid-i Aksa bu yerin arka tarafında bulunuyor. Görkemli kubbesiyle bu yapı Kudüs'ün her yerinden görülebilmektedir. Bir zamanlar onu ele geçiren Haçlılar tarafından kiliseye dönüştürülmüştür. Bugünkü görünümünü daha sonra Osmanlı padişahlarının eline geçmesine borçludur. Mesela üzerindeki çinilerin tamamı Osmanlılar tarafından yapılmıştır.

Mescid-i Aksa ve Kübbetü's Sahra Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mescid-i Aksa ile Kubbet-üs-Sahra aynı avlu içerisinde karşılıklı olarak yer almaktadır. Kubbet-üs-Sahra'nın oldukça görkemli bir yapı olması ve daha çok bilinmesi genel olarak bu iki yapının karıştırılmasına yol açmaktadır. İki yapıyı birbirinden ayırmak oldukça kolaydır. Son derece görkemli bir yapı olarak algılanan altın kubbeli yapı, Kubbe-i Sahra'dır.

Mescid-i Aksa'nın ise taş kubbesi vardır. Aslında Mescid-i Aksa ile Mescid-i Haram aynıdır. Peygamberimizin atı Burak'ı kapısına bağladığı taş kubbeli yapıya Burak Camii adı verilmektedir. Ancak günümüzde Mescid-i Aksa ismi genel olarak bu cami için kullanılmakta ve alanın tamamı Mescid-i Haram olarak anılmaktadır. Kubbet-üs-Sahra'nın içinde Hacer-i Muallak adıyla bilinen Asma Taş bulunmaktadır. Bu taş, Kubbe-i Sahra'nın muhteşem kubbesinin tam ortasında yer almaktadır. Taşın içine inmek için on bir basamak kullanılarak ulaşılmaktadır. 1,5 metre yüksekliğindeki taşın içi boştur. İçeriden tavana doğru bakıldığında taş havada asılı duruyormuş gibi göründüğü için ona "Asma Taş" adı verilmiştir.