Bakan Koca'dan kadro açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Koca'dan kadro açıklaması
Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

- Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# fahrettin koca # kadro
Yeni kanser ilaçları yüz güldürüyor Sahur ve iftar arasında kaç litre su tüketilmeli? Trafik gürültüsü o hastalığa yol açabilir Bakan Koca'dan salgın açıklaması
Çok Okunanlar
1 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
2 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar?
3 28 Nisan 2023 Resmi Gazete kararları
4 10 Bin polis alımı için başvuru tarihi netleşti
5 Hatay'da deprem