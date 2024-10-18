Aile hekimlerinden Ankara’da büyük eylem: “Hekimlik matematikle ölçülemez!”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, yönetmelik taslağına karşı 19 Ekim’de 28 bin kişiyle Ankara’da eylem yapılacağını açıkladı. Sızdırılan taslağına gösteren Aile Hekimleri, “Hekimliği matematik formüllerine sığdıramazsınız” dedi.

Aile hekimliği yönetmelik taslağına karşı açıklamalar peş peşe geliyor. Aile Hekimleri sızdırılan yönetmelikteki maaş formülünü kamuoyu ile paylaştı. Getirilmesi planlanan hesaplamanın karma karışık olduğunu belirtildi. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Türkü Yağmur Nehir:



"Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlanan aile hekimleri maaşlarını hasta sayısı üzerinden almak istemiyor.



Taslakta tepki çeken diğer konu ise performans kriterleri… Hekimler yeni kriterlerle özlük haklarının hiçe sayılacağını belirtiyor.

Ankara'da basın açıklaması yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Türkü Yağmur Nehir, hastaneler ve aile hekimlikleri arasında uyumlu bir çalışma sisteminin yaratılması gerektiğini vurguladı.