Aile hekimlerinden Ankara’da büyük eylem: “Hekimlik matematikle ölçülemez!”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, yönetmelik taslağına karşı 19 Ekim’de 28 bin kişiyle Ankara’da eylem yapılacağını açıkladı. Sızdırılan taslağına gösteren Aile Hekimleri, “Hekimliği matematik formüllerine sığdıramazsınız” dedi.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, yönetmelik taslağına karşı 19 Ekim’de 28 bin kişiyle Ankara’da eylem yapılacağını açıkladı. Sızdırılan taslağına gösteren Aile Hekimleri, “Hekimliği matematik formüllerine sığdıramazsınız” dedi.

Aile hekimliği yönetmelik taslağına karşı açıklamalar peş peşe geliyor. Aile Hekimleri sızdırılan yönetmelikteki maaş formülünü kamuoyu ile paylaştı. Getirilmesi planlanan hesaplamanın karma karışık olduğunu belirtildi. AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Türkü Yağmur Nehir:

"Birinci basamak sağlık kuruluşu olarak tanımlanan aile hekimleri maaşlarını hasta sayısı üzerinden almak istemiyor.

Taslakta tepki çeken diğer konu ise performans kriterleri… Hekimler yeni kriterlerle özlük haklarının hiçe sayılacağını belirtiyor.

Ankara'da basın açıklaması yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Türkü Yağmur Nehir, hastaneler ve aile hekimlikleri arasında uyumlu bir çalışma sisteminin yaratılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

aile hekimleri miting
Günün Manşetleri
DEM Parti'den çözüm süreci mesajı
Gençler ve çocuklar hedefteydi
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi
Muğla'da başlayan yangın sayısı 3'e yükseldi
HAMAS lideri Yahya Sinvar öldü mü, yaşıyor mu?
HÜDAPAR'dan yeni açılıma destek
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
Sivas'ta üst üste şiddetli depremler
45 terörist etkisiz hale getirildi
Özgür Özel, Doğu ve Güneydoğu'ya gidiyor
Çok Okunanlar
Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi Deprem tehlikesi altındaki iller listesi güncellendi
18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları 18 Ekim 2024 Resmi Gazete kararları
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde büyük asker topluluklarını füzelerle vurdu
Otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otobüs devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
7 bin lira üzerindeki ödemelere banka zorunluluğu! 7 bin lira üzerindeki ödemelere banka zorunluluğu!