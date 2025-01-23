Alzheimer ve Parkinson hastalığında, 10 yıllık çalışma sonuç verdi

Alzeimer ve Parkinson hastalıklarında yeni bir tedavi yöntemi açıklandı.



Ankara Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, Alzheimer ve Parkinson hastalığında 50 yıldır kullanılan ilacın bu hastalıkları nasıl tedavi ettiği ilk defa ortaya kondu.



Çalışmanın yürütücüsü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fikret Şahin, Alzheimer ve Parkinson gibi nörolojik hastalıkların temel nedenlerini ve yeni bir tedavi yöntemini açıkladı.



Alzheimer, Parkinson ve diğer nörolojik hastalıkların hücrelerde proteinin yanlış katlanması ve birikmesi sonucu oluştuğunu belirten Şahin, 10 yıllık çalışmalarının ardından bu hastalıkların tedavisine yönelik etkili bir yöntem geliştirdiklerini söyledi.



Şahin, buluşlarının sadece nörolojik hastalıklarla sınırlı kalmadığını, depresyon, şizofreni ve diğer mental hastalıkların tedavisinde de etkili olabileceğini vurguladı.



Profesör Doktor Şahin’in çalışması, bilim dünyasının en saygın dergilerinde yayınlandı. Bu önemli keşfin, dünya çapında birçok hastalığın tedavisinde yeni bir çığır açması bekleniyor.

