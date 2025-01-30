Bakan Işıkhan'dan müjde: 56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Işıkhan'dan müjde: 56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43’ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, geri ödeme kapsamına alınan ilaçları şöyle sıraladı:

3 adet kanser ilacı
3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı
3 adet organ nakli ilacı
2 adet kan ürünü
2 adet alerji aşısı
2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı
Bakan Işıkhan, bu ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diledi.

Bakan Işıkhan'dan müjde: 56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı - Resim : 1

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